Про це у розмові із Суспільне.Харків заявив командир третьої роти першого батальйону "Хартії" на позивний "Зануда".

Яка нині ситуація у Куп'янську?

Військовий розповів, що нині російські підрозділи намагаються проникати в район Куп'янська малими групами, використовуючи густу рослинність для маскування. Наразі, каже, такі спроби фіксуються набагато частіше, аніж на початку операцій у цьому районі – однак більшість окупантів оборонці успішно виявляють і знищують або ж беруть у полон.

"Зануда" також додав, що наразі українські сили вже зайняли оборонні позиції, утримують контроль над ситуацією, а загальна обстановка залишається стабільною.

Також командир зауважив, що заяви Росії про нібито контроль її військ над Куп'янськом не відповідають дійсності. За його словами, противник періодично намагається просочуватись у місто малими групами, однак такі спроби здебільшого виявляють та ліквідовують.

Якісь один – два піхотинці заходять, їх вбивають. Через деякий час ще просочуються за погодних умов або, як я сказав, по "зеленці". Але це не його (ворога– 24 Канал) територія,

– наголосив військовий.

Також "Зануда" зазначив, що нині українські позиції залишаються на лініях, встановлених після контрнаступальних дій минулого року, тоді як ситуація на цій ділянці фронту контрольована, навіть попри спроби інфільтрації.

Що відомо про тактику ворога у Куп'янську?

Нині основну роль у бойових діях противника відіграє саме піхота та FPV-дрони. "Зануда" каже, що піхота "виявляє" позиції ціною власного життя, після чого БпЛА завершують роботу.

Також він додав, що попри активність артилерії та авіації з обох сторін, ключовим засобом ураження на всій лінії фронту залишаються FPV-дрони та бомбери.

Наразі на Харківщині окупанти діють переважно малими групами або навіть поодинці.

Один, два, три піхотинці йдуть. У більшості випадків – один. От він йде, йому кажуть з точки "А" у точку "Б" прийти, і кажуть, що на точці "Б" тебе зустрінуть, хоч це не відповідає дійсності. Тобто він йде, йде, а коли вже починається ураження нашими FPV-дронами, вони не доходять до наших позицій – підіймають руки і здаються,

– додав "Зануда".

Військовий пояснив, що інколи через активність противника на різних напрямках деяким групам окупантів вдається прослизнути непоміченими. Однак такі військові не можуть довго діяти без відповідного забезпечення, зокрема їжі та води, яке доставляється йому безпілотниками. Саме через такі доставки місця перебування противника швидко фіксуються та знищуються.

"Зануда" наголосив, що наразі у росіян немає шансів зайти у місто й зайняти його.

На нашому боці багато факторів. Це і дуже добрі підрозділи тут стоять, це рельєф місцевості – річка. Невеликий плацдарм на цьому березі – це нічого. Технікою тут важко. Я не бачу поки що у них тут шансів,

– уточнив командир.

Важливо! Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко у коментарі 24 Каналу припустив, що ситуація у Росії буде дедалі погіршуватись, оскільки Україна демонструє, що її можливості у цій війні зростають, зокрема мова іде про збільшення ефективних ударів українських дронів по глибокому тилу Росії. Також політолог зауважив, що у технологічній війні перевагу здобуває той, хто максимально оперативно застосовуватиме інновації. На думку Чаленка, окупаційна влада не змінила свою весняно-літню кампанію, враховуючи ситуацію на фронті. Однак Київ здатен суттєво коригувати плани Кремля.

Яка ситуація на інших ділянках фронту?

У звіті ISW за 20 травня ідеться про деякі зміни на карті фронту.