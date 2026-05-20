Таку думку озвучив у розмові з 24 Каналом політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, припустивши, чому Володимир Путін заявив, що так звана "сво" невдовзі завершиться. Також він пояснив, як українські атаки на російську територію можуть вплинути на переговорний процес.

Як Україна змінює плани росіян на фронті?

Чаленко зауважив, що з політичного погляду атаки українських дронів дуже серйозно б'ють безпосередньо по міфах про неприступність Москви та про всесильність путінського режиму.

"Однак головне, що у такий спосіб руйнується інший міф, який просувається Росією впродовж багатьох років – мовляв, саме Україна має погоджуватись на щось, інакше далі буде гірше", – підкреслив політолог.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що ударами по російській території Україна диктує своє бачення подальшого ходу війни. Це стане важким ударом для росіян, адже вони дуже болісно реагують на удари по важливих об'єктах в їхній країні. Рейтерович зазначає, що ці дії призведуть до депресії у російському суспільстві і, зрештою, ситуація в країні може вийти з-під контролю Кремля.

Він пояснив, що далі погіршиться ситуація саме у Росії. Тому що у технологічній війні перевагу здобуває той, хто максимально оперативно застосовуватиме інновації. А українські сили, проводячи операції саме у Московській області, демонструють, що можливості України зростають. При тому, що росіяни кратно збільшили кількість засобів ППО у столичному регіоні, особливо напередодні 9 травня, коли проводили парад.

Крім того, противник є одним із лідерів щодо засобів РЕБ, тому результати атак по Москві та Московській області є найкращою ілюстрацією спроможностей українських сил. Водночас ці атаки, як вважає політолог, і їхні наслідки впливають безпосередньо на перемовний процес. Завдяки ним посилюються позиції України.

Однак я б не тішився зі слів Путіна, що так звана "сво" підходить до свого завершення. Він намагається говорити в унісон з Дональдом Трампом, який також зазначає, що війна в Україні невдовзі закінчиться,

– наголосив Ігор Чаленко.

Проте ситуація на фронті, на його думку, свідчить про інше: наразі росіяни не внесли змін у свою весняно-літню кампанію. Однак Україна за рахунок атаки на Росію здатна суттєво коригувати плани Кремля.

Чому Путін заявив про завершення так званої "сво"?

Володимир Путін після параду 9 травня заявив, що нібито "справа в українському конфлікті йде до завершення". Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці слова очільника Кремля адресовані насамперед внутрішній російській аудиторії. У такий спосіб Путін хоче заспокоїти росіян, які все більше незадоволені наслідками війни в Україні, складною економічною ситуацією в Росії та атаками українських дронів.

У виданні The Telegraph зазначають, що російські пропагандисти після заяви очільника Кремля щодо закінчення "сво" готують ідеологічне підґрунтя для цього. Адже їм доведеться пояснити російському суспільству, чому війна в Україні має закінчитися, коли жодна з воєнних цілей росіян не була досягнута. У виданні поясняють, що попри цей процес у Кремлі "панує оглушлива тиша", адже Путін все ще має мотиви продовжувати війну. Як вважають журналісти, ним управляє не логіка витрат та вигод, а "фатальне поєднання впертості та паралічу".

Що відомо про останні атаки України по російській території?

Вночі 17 травня українські сили провели масовану атаку на Росію, використавши щонайменше 500 дронів. З них близько 100 безпілотників прямували саме на Москву та Московську область.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення це була наймасштабніша атака на Московський регіон.

На думку авіаексперта Костянтина Криволапа, українські дрони прорвали кілька ліній протиповітряної оборони противника, створених довкола Москви.

Українські сили використали для цієї атаки три дрони власного виробництва – RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint, БАРС-СМ Gladiator. Як зазначив військовий експерт Павло Нарожний, росіянам для того, щоб наздогнати український дрон RS-1 "Барс", який може розвивати швидкість від приблизно 500 до 800 кілометрів на годину, потрібно застосовувати літак МіГ-29. Однак таких бортів у противника немає у великій кількості.

Також внаслідок атаки у Зеленограді Московської області було уражено підприємство "Ангстрем", яке спеціалізується на виробництві комплектування для високоточної зброї.