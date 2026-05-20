Про проблеми окупантів та атаки українських БпЛА розповів пропагандистський блогер Андрій Клінцевич.

Чому Росія відстає у "технологічних перегонах"?

Клінцевич зазначив, що Росія почала серйозно відставати у технологічній сфері. За його словами, Україна невдовзі зможе запускати по 1 000 БпЛА, а Москва таку кількість збити не зможе.

До осені Україна зможе запускати до тисячі дронів на добу. А стільки зенітних ракет ми не виробляємо,

– заявив пропагандист.

Він додав, що російські системи ППО ніколи не призначалися для того, щоб збивати величезну кількість дешевих дронів, адже вартість таких ракет значно більша за БпЛА.

Андрій Клінцевич також зазначив, що Москва має якнайшвидше вирівнятися в "технологічних перегонах" з Україною та додав, що незабаром такі міста як Донецьк та Луганськ перетворять на лінію фронту, де літатимуть БпЛА зі штучним інтелектом.

До уваги! Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що атака на Москву має комплексний характер і виходить за межі суто військового інциденту та одночасно формує інформаційний і політичний ефект, який буде впливати на подальшу динаміку війни. Він зазначив, що Росія стає слабшою, а режим диктатора Путіна руйнується.

Що відомо про нещодавні атаки України по Росії

Сили оборони України здійснили наймасштабнішу атаку на Москву та Московську область, уразивши Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорская" та декілька виробництв із мікроелектроніки.

Міністерство оборони Росії заявило про нібито збиття 556 українських БпЛА, а повітряні цілі фіксувалися в багатьох областях.

Окупанти втратили близько 10% нафтопереробки через удари Сил оборони України, що змусило російські нафтові компанії зупиняти свердловини.

Внаслідок комплексного тиску дефіцит державних доходів Росії за п'ять місяців перевищив річні плани, а деякі регіони фактично перебувають у стані банкрутства.