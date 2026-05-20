О проблемах оккупантов и атаках украинских БПЛА рассказал пропагандистский блогер Андрей Клинцевич.

Почему Россия отстает в "технологической гонке"?

Клинцевич отметил, что Россия начала серьезно отставать в технологической сфере. По его словам, Украина вскоре сможет запускать по 1 000 БПЛА, а Москва такое количество сбить не сможет.

К осени Украина сможет запускать до тысячи дронов в сутки. А столько зенитных ракет мы не производим,

– заявил пропагандист.

Он добавил, что российские системы ПВО никогда не предназначались для того, чтобы сбивать огромное количество дешевых дронов, ведь стоимость таких ракет значительно больше БПЛА.

Андрей Клинцевич также отметил, что Москва должна как можно быстрее выровняться в "технологической гонке" с Украиной и добавил, что вскоре такие города как Донецк и Луганск превратят в линию фронта, где будут летать БПЛА с искусственным интеллектом.

Вниманию! Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что атака на Москву имеет комплексный характер и выходит за пределы чисто военного инцидента и одновременно формирует информационный и политический эффект, который будет влиять на дальнейшую динамику войны. Он отметил, что Россия становится слабее, а режим диктатора Путина разрушается.

Что известно о недавних атаках Украины по России

Силы обороны Украины осуществили самую масштабную атаку на Москву и Московскую область, поразив Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская" и несколько производств по микроэлектронике.

Министерство обороны России заявило о якобы сбитии 556 украинских БПЛА, а воздушные цели фиксировались во многих областях.

Оккупанты потеряли около 10% нефтепереработки из-за ударов Сил обороны Украины, что заставило российские нефтяные компании останавливать скважины.

Вследствие комплексного давления дефицит государственных доходов России за пять месяцев превысил годовые планы, а некоторые регионы фактически находятся в состоянии банкротства.