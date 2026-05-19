О последствиях работы российской так называемой противовоздушной обороны сообщило Минобороны России.

Смотрите также Россию утром атаковали БпЛА: под удар могла попасть НПС "Ярославль-3"

Сколько БпЛА летело на Россию?

По данным российского министерства, ночью 19 мая их ПВО якобы обезвредила 315 украинских беспилотников. Атаку пытались отражать в Белгородской, Воронежской, Ярославской области, а также под Москвой, в Краснодарском крае и еще в около 13 других регионах.

Российские СМИ сообщили о сбитии 17 БПЛА в Воронежской области. По их предварительной информации, там не фиксируют повреждений и никто не пострадал. Похожая ситуация и в Тульской и Калужской областях.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

После 2 часов ночи дроны долетели до Московской области. Мэр российской столицы Сергей Собянин по меньшей мере 6 раз сообщал о сбитии БПЛА,, которые хотели атаковать Москву. На разных локациях их попадали обломки.

Какие последствия атаки на Россию?

Взрывы во время атаки прогремели в российской Рязани. По данным Supernova+, прилететь могло в районе завода "Красное знамя", специализирующегося на производстве радиоэлектроники, печатных плат и спецаппаратуры. Во времена СССР там производили компоненты для комплексов ПВО, в том числе С-200 и С-300.

Удар возле завода из российского ВПК / Фото Supernova+

Мэр Ярославля Михаил Ерваев признал, что один из беспилотников попал в промышленный объект, в результате чего он загорелся. Вероятно, под атакой мог быть НПС "Ярославль-3". Тогда даже перекрывали движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы.

Последствия предыдущих сокрушительных ударов

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины бьют по всем предприятиям в России, причастных к производству ракет. К примеру, недавние удары по заводу "Ангстрем" или "Кремний-Эл", которые изготавливали электронику. По его словам, других предприятий, которые способны производить серьезную микроэлектронику для войска у врага нет.

А благодаря ударам по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Россия потеряла около 10% мощностей и частично приостанавливает работу скважин. Кроме того, отдельные регионы обанкротились.