Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Что известно об обысках по делу о коррупции в Верховном Суде?

Детективы НАБУ вместе с прокурорами САП проводят масштабные следственные действия по делу о коррупции в Верховном суде Украины. Обыски и процессуальные мероприятия продолжаются по местам работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей.

По данным следствия, следственные действия также касаются и экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, в отношении которого уже слушается дело в Высшем антикоррупционном суде Украины.

В ведомствах отмечаются, что детали расследования будут обнародованы позже.

Напомним, 15 мая 2023 года антикоррупционные органы "поймали с поличным" тогда действующего председателя Верховного суда Всеволода Князева на получении взятки в размере почти 3 миллионов долларов США. Дело экс-главы Верховного суда квалифицировали по статье 368 Уголовного кодекса – "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере". В то же время подозрение получил и сообщник Князева – Олег Горецкий. Ему инкриминируют пособничество в предоставлении взятки и мошенничество.

После громкого коррупционного дела Князева уволили, а его должность занял Дмитрий Луспеник.

Заметим, что 18 мая 2023 года для Князева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В то же время сам экс-глава Верховного суда своей вины не признает и утверждает, что деньги ему якобы подбросили, поскольку кабинет был не заперт.

В октябре 2023 года антикоррупционные органы завершили расследование по делу Князева – его передали в суд. Сейчас он находится под стражей, а его дело продолжает рассматриваться в суде.

Какие громкие разоблачения недавно осуществило НАБУ?

11 мая НАБУ и САП провели обыски у экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Детективы подозревают политика в легализации 460 миллионов гривен на строительстве под Киевом, в Козине. В частности известно, что участники проекта "Династия" на 8 гектарах земные построить 4 частных имения. Стоимость одного достигает 2 миллионов долларов США.

Заметим, что строительство началось в 2021 году и продолжалось вплоть до 2025 года. Интересно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году строительство начало развиваться еще активнее – рабочие работали в несколько смен с самого утра и до позднего вечера.

Сам Ермак свою вину отрицает.

7 мая НАБУ и САП завершили расследование дела о незаконного вывода зерна ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", что привело к убыткам на более 60 миллионов долларов США. Отметим, что часть незаконных средств, а именно 40,9 миллиона долларов США, была легализована через оффшоры на Кипре. Известно, что в деле фигурируют шесть человек, часть из которых уже получила приговоры.

Следователи НАБУ 27 апреля поймали "на горячем" следователя отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненного, когда те получали взятку в сумме 55 тысяч долларов.