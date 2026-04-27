Об этом проинформировали в НАБУ. Подробности дела также предоставили в САП.

Что говорят в НАБУ о разоблачении взяточничества в Службе безопасности?

По версии следствия, чиновники действовали через посредника – адвоката – и требовали от предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании вины и закрытие уголовного производства в отношении его компании.

В САП уточнили, что речь идет якобы о договоренности признания виновности в совершении преступления, что касается осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, а именно поставки в Россию оборудования через подставные фирмы в Казахстане.

Подозреваемых задержали во время получения второго транша в размере 55 тысяч долларов. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.



НАБУ и САП задержали сотрудника СБУ / Фото НАБУ

24 Канал пытается получить от представителей СБУ официальный комментарий по ситуации.

СБУ недавно задержала сотрудника НАБУ на въезде в Сумы: какие подробности ситуации?

15 марта в НАБУ сообщили, что их сотрудника задержали представители Службы безопасности Украины на блокпосте при въезде в Сумы. В СБУ объяснили, что мужчина вызвал подозрение и подвергался дополнительной проверке.

По их данным, он является уроженцем временно оккупированных территорий, не смог четко назвать место работы, а для идентификации показал только страницу в приложении Дия. Кроме того, при проверке контактов у него нашли несколько номеров, зарегистрированных в России.

В то же время в НАБУ назвали задержание безосновательным, подчеркнув, что сотрудник прошел все необходимые проверки перед назначением, в том числе полиграф.

На следующий день, как сообщило Общественное, задержанного отпустили.

Как обострялось взаимодействие между инстанциями?

В июле 2025 года Владимир Зеленский заявил, что антикоррупционная система Украины должна работать без российского влияния, а НАБУ и САП нуждаются в "очистке". Он также отметил необходимость расследовать давние дела, защитить информацию и обеспечить прозрачность правосудия.

Тогда сотрудники СБУ, ДБР и Офиса генпрокурора провели около 70 обысков по работникам НАБУ. В частности, один из сотрудников был задержан по подозрению в связях с российскими спецслужбами.