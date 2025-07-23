Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 23 июля.

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Что сказал Зеленский о законе о НАБУ и САП?

Владимир Зеленский рассказал, что он говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По словам украинского президента, перед всеми стояли разные вызовы, но все это обсудили.

Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше,

– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться.

"Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за рубежом – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что, важно, чтобы украинские антикоррупционные органы работали без россиян, и важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело.

Когда состоится новый обмен?

Владимир Зеленский также отметил, что провел совещание с переговорной командой. По словам главы государства, секретарь СНБО Рустем Умеров возглавит делегацию на следующую встречу с российской стороной.

Мы согласовали, что именно должно быть аджендой встречи, какие темы ключевые для Украины. Освобождение наших людей из российского плена должно продолжаться. И сейчас, именно сейчас уже начались необходимые процедуры для нового обмена. Мы завтра ждем наших людей. И я очень надеюсь, что завтра все нам удастся,

– заявил глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что наше государство пытается, в частности благодаря нашим партнерам и международным посредникам, обеспечить освобождение также гражданских заложников, а также вернуть украинских детей, которые были похищены Россией.

"Задача – работать для организации встречи лидеров. Это то, что может приблизить мир. Украина никогда не хотела войны, и именно Россия должна закончить эту войну, которую сама же начала. Я благодарен всем партнерам, которые помогают. В нашей делегации – все, кто может говорить по каждой необходимой детали", – сказал Зеленский.

Какие новые решения приняли для защиты украинских городов?

Зеленский отметил, что были также важные решения, чтобы дать больше безопасности украинским городам и общинам.

Есть новые контракты на дроны-перехватчики, и это в дополнение к уже выкупленным нами объемам на производство дронов, в частности у партнеров. Еще четыре значительных контракта на более чем 3 миллиарда гривен. Военные, а также министерства – прежде всего министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Михаил Федоров – занимаются этим вопросом, и защитных дронов должно стать больше,

– сказал президент.

Он также отметил, что Украина обеспечивает все необходимое контрактирование на дроны для фронта – именно те, которые больше всего помогают.

"И обязательно продолжим нашу программу дипстрайков – утвердил новые объемы. И это, конечно, большая помощь: российская логистика, российские военные предприятия, все, что работает на агрессию, являются законными мишенями", – объяснил украинский лидер.

Как прокомментировал президент ситуацию на фронте и потерю Mirage 2000?

Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклады с фронта, особенно с Покровского направления и некоторых других участков фронта в Донецкой области.

Непростая ситуация, но я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость, за очистку нашей земли от оккупанта и за реальные результаты для защиты нашего государства, наших городов, наших людей,

– сказал президент.

Он также добавил, что 22 июля Украина, к сожалению, потеряла боевой самолет, французскую машину, очень эффективную, – один из "миражей". Зеленский подтвердил, что пилот успел спастись, и это не было российским сбиванием. А силы украинской армии – обязательно добавят.