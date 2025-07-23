Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко озвучил 24 Каналу мнение, что политические элиты не заинтересованы в том, чтобы антикоррупционная правоохранительная система работала эффективно. По его словам, это действия, направлены на то, чтобы управлять правоохранительной системой хотя бы на определенных этапах.

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"Это системная работа"

Тарас Жовтенко отметил, что правоохранительная система состоит из трех таких ключевых групп институтов: правоохранительные органы, органы прокуратуры и суд. Все эти звенья взаимодействуют между собой. Если какое-то из них выпадает, то нельзя говорить о том, что правоохранительная система работает нормально.

Сегодняшний эпизод с этим голосованием законопроекта в Верховной Раде о лишении независимости НАБУ и САП – это не стечение обстоятельств. Это логическое продолжение системной активности со стороны власти. Такая системная работа свидетельствует о том, что наши политические элиты не заинтересованы в том, чтобы прежде всего антикоррупционная правоохранительная система работала эффективно,

– считает он.

Также, на его взгляд, власть заинтересована в том, чтобы были определенные пробуксовки в работе этой системы. В частности, чтобы была возможность управлять правоохранительной системой хотя бы на определенных этапах. Поэтому фактическая ликвидация НАБУ и САП – это один из фактов, который продолжает цепь системных действий.