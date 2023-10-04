Бывшего председателя Верховного суда поймали "на горячем" 15 мая 2023 года. Действия Всеволода Князева квалифицируют по статье 368 Уголовного кодекса.

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Что установило следствие

Следователи НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования по делу взяточника Князева. Все материалы следствия открыты для ознакомления, после чего дело передадут в суд.

Так, коррупция Князева квалифицирована по статье 368 Уголовного кодекса – "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере". Между тем, сообщнику экс-главы Верховного суда Олегу Горецкому инкриминируют пособничество в предоставлении взятки и мошенничество.

Таким образом, Князеву грозит до 12 лет лишения свободы, Горецкому – до 10 лет.

В ходе расследования было установлено, что дело тянется еще с 2002 года. Тогда украинский бизнесмен Константин Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината Ferrexpo. В 2020 году бывшие акционеры обратились в суд с иском, чтобы договор купли-продажи сочли недействительным, а акции – вернули. Однако суд отказал в этом деле. Тогда в 2022 году апелляционный суд пересмотрел дело и признал недействительным договор купли-продажи акций.

Тогда олигарх стал искать пути, чтобы не потерять акции. В марте 2023 года он вступил в сговор с адвокатом Горецким, который имел связи с Князевым. В течение 2 месяцев, марта – апреля, Жеваго передал адвокату 2,7 миллиона долларов. После этой взятки Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена и вернул ему акции.

Дело Князева: коротко