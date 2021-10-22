Секретаря Большой палаты Верховного суда Всеволода Князева избрали 98 голосами "за". Князев известен как сторонник действующего варианта судебной реформы. Детали биографии будущего главы Верховного суда – читайте на 24 канале.

Читайте Новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева

Кто такой Всеволод Князев Родился в Николаеве. Будущий судья окончил местный Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета. Трудовую карьеру в юриспруденции начинал в родном городе. В 2001 году он получил адвокатское свидетельство, а с 2013 года несколько сменил род деятельности и стал судьей. Согласно закону, Президент назначает судей Украины, поэтому под документом о назначении Князева судьей Николаевского окружного административного суда стоит подпись Виктора Януковича.

Дальше карьера Князева развивалась очень быстро. Даже поразительно. За два года он был избран председателем Николаевского окружного административного суда.

Еще через 2 года состоялся переезд в столицу Украины. Молодой судья счастливо проскочил переаттестацию судей, которая продолжается до сих пор (на самом деле – заблокирована и сотни судей ждут выводов Высшей квалификационной комиссии судей Украины годами), и совершил следующий карьерный скачок.

В ноябре 2017 года Князев стал судьей Кассационного административного суда и секретарем Верховной палаты Верховного суда.

Взгляды

На фоне судей почтенного возраста, в большом количестве засевших в Верховном Суде, он выглядел чуть ли не юношей. Впрочем, взгляды Князев исповедует тождественные своим более опытным коллегам. В частности, он является сторонником принципа невмешательства власти и западных партнеров в работу судебной системы.

Огласку получил эпизод, когда Князев жестко раскритиковал идею тогдашнего премьера Гройсмана по обновлению судейского корпуса. Тогда Всеволод Князев выразил мнение, что безответственные высказывания представителей других ветвей власти об обновлении судейского корпуса – это первый шаг к разрушению всей судебной системы Украины.

Также Князев занимается наукой, по совместительству он – доцент кафедры административного и конституционного права в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.

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Личная жизнь

Всеволод Князев женат. С Юлией Князевой (девичья фамилия – Мороз) они обручились 5 февраля 2016 года. Жена судьи является частным нотариусом. Супруги воспитывают 2 детей – дочь Викторию и сына Владимира.

Юлия Князева – супруга председателя Верховного суда / Фото с сайта частного нотариуса Князевой Ю.А.

Состояние и декларация

После избрания в Верховный Суд и переезда из Николаева в Киев семья Князева не получила квартиру в столице Украины. Сейчас супруги живут в арендованных апартаментах площадью 133 квадратных метра. Так же снимает квартиру под офис на улице Бассейной в Киеве нотариус Юлия Князева.

В Николаеве у супругов, как свидетельствует декларация судьи, остались 3 квартиры и жилой домик. В собственности Юлии Князевой есть элитный Mercedes-Benz GLE 250 2018 года, приобретенный за 1 734 969 гривен, но пользуется им муж.

Как и положено судье Верховного Суда, Князев получает высокую зарплату – почти 3 миллиона гривен за 2020 год. Его жена за этот же период заработала более 200 тысяч гривен.

На счетах у супругов – почти 240 000 долларов США и несколько десятков тысяч гривен. Всеволод Князев очень осторожен в соцсетях, его страница в фейсбуке под замком, он помещает информацию только для своих 169 друзей.