Секретаря Великої палати Верховного суду Всеволода Князєва обрали 98 голосами "за". Князєв відомий як прихильник чинного варіанту судової реформи. Деталі біографії майбутнього очільника Верховного Суду – читайте на 24 каналі.

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Хто такий Всеволод Князєв

Народився у Миколаєві. Майбутній суддя закінчив місцевий Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету. Трудову кар'єру у юриспруденції починав у рідному місті. У 2001 році він отримав адвокатське свідоцтво, а з 2013 року дещо змінив рід діяльності та став суддею. Згідно з законом, призначає суддів Президент України, тож під документом про призначення Князєва суддею ​Миколаївського окружного адміністративного суду стоїть підпис Віктора Януковича.

Далі кар'єра Князєва розвивалася дуже швидко. Навіть карколомно. За два роки його було обрано головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Ще за 2 роки відбувся переїзд до столиці України. Молодий суддя щасливо проскочив переатестацію суддів, яка триває й досі (насправді – заблокована й сотні суддів чекають висновків Вищої кваліфікаційної комісії суддів України роками), і здійснив наступний кар'єрний стрибок.

У листопаді 2017 року Князєв став суддею Касаційного адміністративного суду і секретарем Верховної палати Верховного суду.

Погляди

На фоні суддів поважного віку, що у великій кількості засіли у Верховному Суді, він виглядав ледь не юнаком. Втім, погляди Князєв сповідує тотожні своїм більш досвідченим колегам. Зокрема, він є прихильником принципу невтручання влади та західних партнерів у роботу судової системи.

Також Князєв займається наукою, за сумісництвом він – доцент кафедри адміністративного і конституційного права в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

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Особисте життя

Всеволод Князєв одружений. З Юлією Князєвою (дівоче прізвище – Мороз) вони побралися 5 лютого 2016 року. Дружина судді є приватним нотаріусом. Подружжя виховує 2 дітей – доньку Вікторію та сина Володимира.

Юлія Князєва

Юлія Князєва – дружина голови Верховного Суду / Фото з сайту приватного нотаріуса Князєвої Ю.А.

Статки та декларація

Після обрання до Верховного Суду та переїзду з Миколаєва до Києва родина Князєва не отримала квартиру в столиці України. Наразі подружжя мешкає в орендованих апартаментах площею 133 квадратні метри. Так само винаймає квартиру під офіс на вулиці Басейній у Києві нотаріус Юлія Князєва.

У Миколаєві в подружжя, як засвідчує декларація судді, залишились 3 квартири та житловий будиночок. У власності Юлії Князєвої є елітний Mercedes-Benz GLE 250 2018 року, придбаний за 1 734 969 гривень, але користується ним чоловік.

На рахунках у подружжя – майже 240 000 доларів США та кілька десятків тисяч гривень. Всеволод Князєв дуже обережний у соцмережах, його сторінка у Фейсбуці – під замком, він розміщує інформацію лише для своїх 169 друзів.