Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Верховного Суду у фейсбуці. У ньому прокоментували ситуацію та назвали подальші кроки ВС.

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Зберуть позачергове засідання Пленуму

У зв'язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва Всеволода Сергійовича, 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково,

– йдеться у повідомленні.

У дописі також звертаються до представників ЗМІ. У Верховному Суді зазначають, що акредитація на засідання Пленуму відбуватиметься Відділом комунікаційної діяльності з 11:00 16 травня.

Що відомо про хабар для Князєва

Почнімо з того, що інформація про те, що Князєва спіймали на гарячому під час отримання хабаря, спочатку повідомили ЗМІ, посилаючись на джерело у НАБУ. Невдовзі цю інформацію підтвердили у САП і НАБУ, але обмежилися без згадки імені.

​​САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду,

– зазначили у САП.

Зауважимо, що про взяття Князєва на хабарі за кілька хвилин до офіційного підтвердження написав глава Миколаївської ОВА. Віталій Кім о 22:50 поділився публікацією, в якій йшлося про те, що глава Верховного Суду "спалився", отримуючи 3 мільйони доларів. Практично відразу з'явився новий допис з лаконічним "2,7". У ньому він натякнув на точну суму.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також зазначила, що наразі ведуться невідкладні слідчі дії. Деталями пообіцяли поділитися згодом.

Пізніше у телеграм-каналах повідомили, що обшуки проводять у 18 суддів Верховного Суду. Також інші видання розповідають, посилаючись на джерела у НАБУ, що обшукують кабінети суддів у споруді Верховного Суду на вулиці Пилипа Орлика 4-а.