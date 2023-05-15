Про це 24 Каналу повідомили джерела у правоохоронних органах, а також низка українських ЗМІ. Крім цього, правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу фірми купували паливо у його ж компанії.

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У компаніях Фірташа тривають обшуки

Дмитро Фірташ, а також 8 топменеджерів його компаній, таких як "Регіональна газова компанія" та "Йє енергія", підозрюються у незаконному виведенні грошей, що мали йти на закупівлю газу для українців. Тепер Служба безпеки та Бюро економічної безпеки проводить обшуки у будинках керівників фірм олігарха та начальників управління облгазів.

У топменеджерів компаній Фірташа проводять обшуки / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Правоохоронці виявили, що український олігарх та його компанії отримували 30% від обсягів закупки палива та створювали штучний дефіцит для українського населення. Щоб уникнути відповідальності Фірташ та його посіпаки покривали дефіцит коштами з бюджету, а всі виведені гроші потрапляли до рук олігарха.

Представники СБУ та БЕБ наголосили, що за 7 років таких махінацій компанії Фірташа завдали збитків державі на 18 мільярдів гривень. Правоохоронці також пообіцяли опублікувати вичерпні матеріали щодо результатів розслідування.

Що відомо про олігарха Дмитра Фірташа