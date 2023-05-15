Про це 24 Каналу повідомили джерела у правоохоронних органах, а також низка українських ЗМІ. Крім цього, правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу фірми купували паливо у його ж компанії.
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У компаніях Фірташа тривають обшуки
Дмитро Фірташ, а також 8 топменеджерів його компаній, таких як "Регіональна газова компанія" та "Йє енергія", підозрюються у незаконному виведенні грошей, що мали йти на закупівлю газу для українців. Тепер Служба безпеки та Бюро економічної безпеки проводить обшуки у будинках керівників фірм олігарха та начальників управління облгазів.
У топменеджерів компаній Фірташа проводять обшуки / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
Правоохоронці виявили, що український олігарх та його компанії отримували 30% від обсягів закупки палива та створювали штучний дефіцит для українського населення. Щоб уникнути відповідальності Фірташ та його посіпаки покривали дефіцит коштами з бюджету, а всі виведені гроші потрапляли до рук олігарха.
Представники СБУ та БЕБ наголосили, що за 7 років таких махінацій компанії Фірташа завдали збитків державі на 18 мільярдів гривень. Правоохоронці також пообіцяли опублікувати вичерпні матеріали щодо результатів розслідування.
Що відомо про олігарха Дмитра Фірташа
- Дмитро Фірташ – проросійський олігарх, що перебуває під санкціями РНБО з 2021 року. Він є співвласником медіагрупи Inter Media Group та засновником групи компаній з хімічної промисловості Group DF.
- Олігарха заарештували у Відні у 2014 році за запитом США. Згодом, вже у 2019 році міністр юстиції Австрії дозволив видати Фірташа американській владі, але негайної екстрадиції не відбулося через запит про повторний розгляд справи.
- Українська влада у травні 2022 року повернула Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав Фірташу, у власність держави.
- У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ вже проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, якими володіє Дмитро Фірташ.