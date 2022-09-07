У повідомленні БЕБ зазначається, що ці компанії здійснюють торгівлю мінеральними добривами, а їхню діяльність пов'язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців, й якого минулого року внесли до санкційного списку РНБО. За даними видання "Економічна правда", йдеться про групу компаній олігарха Дмитра Фірташа.

Читайте також Як працюють мультивалютний сервіс GEO Pay та платформа WhiteBit

Деталі справи

БЕБ повідомило, що у ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що підозрювані підприємства брали участь в оформленні безтоварних фінансово-господарських операцій.

Товариство-вигодонабувач фіктивно закуповувало мінеральні добрива у цих компаній з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі дії й спричинили фактичну несплату податків до держбюджету України у розмірі понад 108 мільйонів гривень.

За інформацією "Економічної правди", мовиться саме про операції з азотними добривами й групу компаній Дмитра Фірташа.

До слова, у відомстві додали, що злочинну схему вдалось викрити за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.