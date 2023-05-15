Об этом 24 Каналу сообщили источники в правоохранительных органах, а также ряд украинских СМИ. Кроме того, правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу фирмы покупали топливо у его же компании.
Смотрите также БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты налогов: СМИ пишут, что речь идет о компаниях Фирташа
В компаниях Фирташа продолжаются обыски
Дмитрий Фирташ, а также 8 топ-менеджеров его компаний, таких как "Региональная газовая компания" и "Йе энергия", подозреваются в незаконном выводе денег, которые должны были идти на закупку газа для украинцев. Теперь Служба безопасности и Бюро экономической безопасности проводит обыски в домах руководителей фирм олигарха и начальников управления облгазов.
У топ-менеджеров компаний Фирташа проводят обыски / Фото из телеграм-канала "Оперативный ЗСУ"
Правоохранители установили, что украинский олигарх и его компании получали 30% от объемов закупки топлива и создавали искусственный дефицит для украинского населения. Чтобы избежать ответственности Фирташ и его приспешники покрывали дефицит средствами из бюджета, а все выведенные деньги попадали в руки олигарха.
Представители СБУ и БЭБ подчеркнули, что за 7 лет таких махинаций компании Фирташа нанесли ущерб государству на 18 миллиардов гривен. Правоохранители также пообещали опубликовать исчерпывающие материалы по результатам расследования.
Что известно об олигархе Дмитрии Фирташе
- Дмитрий Фирташ – пророссийский олигарх, находящийся под санкциями СНБО с 2021 года. Он является совладельцем медиагруппы Inter Media Group и основателем группы компаний по химической промышленности Group DF.
- Олигарх был арестован в Вене в 2014 году по запросу США. Впоследствии, уже в 2019 году министр юстиции Австрии разрешил выдать Фирташа американским властям, но немедленной экстрадиции не произошло из-за запроса о повторном рассмотрении дела.
- Украинские власти в мае 2022 года вернули принадлежавший Фирташу Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства.
- В марте 2023 года сотрудники СБУ и БЭБ уже проводили обыски в офисах газораспределительных компаний, которыми владеет Дмитрий Фирташ.