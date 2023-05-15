Об этом 24 Каналу сообщили источники в правоохранительных органах, а также ряд украинских СМИ. Кроме того, правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу фирмы покупали топливо у его же компании.

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В компаниях Фирташа продолжаются обыски

Дмитрий Фирташ, а также 8 топ-менеджеров его компаний, таких как "Региональная газовая компания" и "Йе энергия", подозреваются в незаконном выводе денег, которые должны были идти на закупку газа для украинцев. Теперь Служба безопасности и Бюро экономической безопасности проводит обыски в домах руководителей фирм олигарха и начальников управления облгазов.

У топ-менеджеров компаний Фирташа проводят обыски / Фото из телеграм-канала "Оперативный ЗСУ"

Правоохранители установили, что украинский олигарх и его компании получали 30% от объемов закупки топлива и создавали искусственный дефицит для украинского населения. Чтобы избежать ответственности Фирташ и его приспешники покрывали дефицит средствами из бюджета, а все выведенные деньги попадали в руки олигарха.

Представители СБУ и БЭБ подчеркнули, что за 7 лет таких махинаций компании Фирташа нанесли ущерб государству на 18 миллиардов гривен. Правоохранители также пообещали опубликовать исчерпывающие материалы по результатам расследования.

Что известно об олигархе Дмитрии Фирташе