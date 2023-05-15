Про те, що Князєва спіймали на отриманні хабаря повідомили спочатку ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ. Невдовзі у САП та НАБУ підтвердили інформацію, але уникнули згадки прізвища Князєва.

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Масштабна корупційна схема

​​САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду,

– зазначили у САП.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що наразі ведуться всі невідкладні слідчі дії. Пообіцяли деталями поділитися згодом.



САП і НАБУ викрили корупційну схему у Верховному Суді / Фото НАБУ

Зауважимо, що про взяття на хабарі Князєва написав за кілька хвилин до офіційного підтвердження глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. О 22:50 він поширив публікацію, в якій йшлося про суму у 3 мільйони. Вже за лічені секунди лаконічно написав "2,7", натякаючи на точну суму, з якою главу Верховного Суду спіймали на гарячому.

У телеграм-каналах також повідомляють, що обшуки проводять у 18 суддів Верховного Суду.

Високі зарплати не стримали

Зауважимо, що перший заступник глави Верховного Суду заробляє по 410 тисяч гривень на місяць. Тим часом сам глава ВС – орієнтовно 600 тисяч. А це означає, що за рік він заробляє 7,2 мільйона гривень.

Додамо, що зранку стало відомо про те, що підозру від СБУ та БЕБ отримав український олігарх Дмитро Фірташ. Після цього у його компаніях правоохоронці провели обшуки.

У чому звинувачують Фірташа

За даними слідства, фірми, які контролював Фірташ, купували газ у його ж компанії. Ця схема дозволила розкрадати понад 70% коштів, призначених на покупку блакитного палива.

У незаконному виведенні коштів підозрюють як самого Дмитра Фірташа, так і 8 топменеджерів його компаній. Серед них – "Регіональна газова компанія" та "Йє енергія". За наявними даними, СБУ та БЕБ проводили обшуки як у будинках, так і офісах керівників фірм і начальників управління облгазів.