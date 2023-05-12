Ще у січні 2023 року Держбюро розслідувань в одному територіальних центрів комплектування Львівської області зловило начальника, що брав гроші за надання незаконних послуг. Згодом в Офісі генпрокурора розповіли, на якому етапі розслідування.
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Що відомо
Як пишуть журналісти, станом на 12 травня начальник Яворівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Львівській області відсторонений від посади.
Окрім того, зазначимо, що таке ж рішення було ухвалено щодо виконувачки обов'язків голови військово-лікарської комісії (ВЛК) цього ТЦК.
Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на наш запит. Там зазначили, що солдат-водій Яворівського районного ТЦК та СП залишився на своїй посаді. Досудове розслідування триває,
– написали у ЗМІ.
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Інші деталі
- Зазначимо, що до цієї схеми також причетний водій начальника. Він отримав 3 тисячі доларів США за вчинення незаконних дій. Йому також оголосили про підозру правоохоронці.
- Водночас очільниця ВЛК вигадувала фіктивні захворювання та видавала довідки про тимчасову непридатність військовозобов'язаних до служби.