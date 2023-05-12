Еще в январе 2023 Госбюро расследований в одном территориальных центров комплектования Львовской области поймало начальника, что брал деньги за предоставление незаконных услуг. Впоследствии в Офисе генпрокурора рассказали, на каком этапе расследования.

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Что известно

Как пишут журналисты, по состоянию на 12 мая начальник Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области отстранен от должности.

Кроме того, отметим, что такое же решение было принято в отношении исполняющего обязанности председателя военно-врачебной комиссии (ВЛК) этого ТЦК.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на наш запрос. Там отметили, что солдат-водитель Яворивского районного ТЦК и СП остался на своем посту. Досудебное расследование продолжается,

– написали в СМИ.

Обратите внимание! Известно, что расследование проходит по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса, в которой говорится о получении неправомерной выгоды, находясь на служебной должности. Начальнику ТЦК и главе ВЛК в случае доказательства вины грозит запрет от 5 до 10 лет на право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

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