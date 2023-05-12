Еще в январе 2023 Госбюро расследований в одном территориальных центров комплектования Львовской области поймало начальника, что брал деньги за предоставление незаконных услуг. Впоследствии в Офисе генпрокурора рассказали, на каком этапе расследования.
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Что известно
Как пишут журналисты, по состоянию на 12 мая начальник Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области отстранен от должности.
Кроме того, отметим, что такое же решение было принято в отношении исполняющего обязанности председателя военно-врачебной комиссии (ВЛК) этого ТЦК.
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на наш запрос. Там отметили, что солдат-водитель Яворивского районного ТЦК и СП остался на своем посту. Досудебное расследование продолжается,
– написали в СМИ.
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Другие детали
- Отметим, что к этой схеме причастен водитель начальника. Он получил 3 тысячи долларов США за совершение незаконных действий. Ему также объявили о подозрении правоохранители.
- В то же время глава ВЛК придумывала фиктивные заболевания и выдавала справки о временной непригодности военнообязанных к службе.