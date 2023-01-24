На взятке поймали начальника территориального центра комплектования и исполняющую обязанности председателя военно-врачебной комиссии этого военкомата. Они организовали постоянную схему получения взяток за выдачу документов о непригодности к военной службе.

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Сколько коррупционеры получали за свои услуги

ГБР задокументировало факт получения от военнообязанного гражданина 3 тысяч долларов за выдачу документов, предоставляющих право беспрепятственно выехать за пределы Украины.

Это дело предполагало предоставить военнообязанному вывод военно-врачебной комиссии о временной непригодности к военной службе в военное время. Следовательно, исполняющая обязанности председателя ВВК придумала мнимую болезнь мужчине и предоставила справку о временной непригодности к военной службе.

ГБР задержали работников ТЦК на взяточничестве / Фото ГБР

Также установлено, что к преступлению должностное лицо привлекло своего водителя, который выполнил миссию посредника и получил для него деньги у гражданина. В настоящее время его действия квалифицированы как пособничество в совершении уголовного правонарушения.

Что угрожает правонарушителям

Начальник ТЦК и исполняющая обязанности главы ВЛК подозреваются в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Преступной группе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности. Досудебное расследование продолжается.