За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів Верховного Суду.

Раніше Зеленський призначив суддів Верховного Суду: хто отримав посади

Окрім Князєва, на посаду було ще двоє претендентів

Окрім Князєва на посаду претендували суддя Касаційного господарського суду Володимир Погребняк, а також суддя ВС в складі Касаційного цивільного суду Олег Ткачук.

За Погребняка проголосували 49 суддів, за Ткачука – всього 7.

Ми вибираємо людину, яка поведе за собою всю судову систему. Голова Верховного Суду повинен бути не тільки сильним суддею, а й менеджером всієї судової системи,

– повідомив Князєв під час свого виступу.

Наступник Данішевської повідомив, що за ним немає ніяких політичних сил та могутніх важелів впливу. Князєв наголосив на проблемах у фінансуванні судової системи та кадровий дефіцит.

Зверніть увагу! Голова Верховного Суду Валентина Данішевська оголосила, що йде у відставку 8 жовтня. У 2021 році завершується її 4-річна каденція. Подавати свою кандидатуру знову вона відмовилась.

Що відомо про Всеволода Князєва: