Відтак у 2021 році закінчить свою 4-річну каденцію. Про це вона повідомила 8 жовтня суддям Верховного Суду після пленуму.
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Данішевська не претендуватиме повторно на посаду голови Верховного Суду
Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила, що не має наміру повторно пропонувати свою кандидатуру після того, як у листопаді 2021 року закінчиться її термін перебування на цій посаді.
Відтак посадовиця підкреслила, що судді мають обрати вже іншого очільника.
Я не пропонуватиму своєї кандидатури. Ми маємо шукати в наших лавах нового голову Верховного Суду,
– наголосила вона.
Данішевська також додала, що Верховний Суд збереться на пленум з розгляду кандидатур на посаду нового голови 22 жовтня 2021 року.
Що відомо про Валентину Данішевську
- Валентина Данішевська працювала в Арбітражному суді Запорізької області, очолювала благодійну організацію "Центр комерційного права".
- У 2015 році її обрали до складу громадської ради при Міністерстві юстиції України.
- На посаду голови Верховного Суду Данішевську було призначено 30 липня 2017 року під час першого засідання пленуму новосформованого органу. Тоді відбулося таємне голосування, на якому суддя набрала 67 голосів зі 111.
- Відомо, що очільниця Верховного Суду написала листа президенту Володимиру Зеленському і ексспікеру Дмитру Разумкову про "неконституційність" очищення Вищої ради правосуддя.