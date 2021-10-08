Відтак у 2021 році закінчить свою 4-річну каденцію. Про це вона повідомила 8 жовтня суддям Верховного Суду після пленуму.

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Данішевська не претендуватиме повторно на посаду голови Верховного Суду

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила, що не має наміру повторно пропонувати свою кандидатуру після того, як у листопаді 2021 року закінчиться її термін перебування на цій посаді.

Відтак посадовиця підкреслила, що судді мають обрати вже іншого очільника.

Я не пропонуватиму своєї кандидатури. Ми маємо шукати в наших лавах нового голову Верховного Суду,

– наголосила вона.

Данішевська також додала, що Верховний Суд збереться на пленум з розгляду кандидатур на посаду нового голови 22 жовтня 2021 року.

Що відомо про Валентину Данішевську