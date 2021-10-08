Його створили трохи альтернативним. Зокрема додали туди елітні автомобілі, помешкання та купу готівки.
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Презентація альтернативного нагрудного знака
Такий знак презентували для того, аби показати, що фактично за роки незалежності ці речі стали атрибутом нечесних на руку суддів в Україні.
Крім того, сьогодні, 8 жовтня, у Верховному Суді відбудеться пленум, на якому розглянуть звернення Вищої ради правосуддя. Судді зможуть звернутися до Конституційного Суду і відтак визнати судову реформу неконституційною.
Під Верховним Судом відбулась акція / Фото Владислава Соловйова, 24 канал
Знищення судової реформи
Акцію прокоментував очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зауважив, що пленум – це головний крок для знищення судової реформи. КСУ вже "вбив" покарання за незаконне збагачення та за брехню в деклараціях.
Цей Конституційний Суд із задоволенням знищить судову реформу, яка очищає судову мафію, представниками якої і є КСУ,
– зауважив Шабунін.
Він пояснив, що Верховний Суд це робить заради великої пенсії голови ВСУ Валентини Данішевської. Цю пенсію – 150 тисяч гривень на місяць – визначає ВРП.
Тільки ця огидна ВРП, яку реформа повинна очистити, їй (Данішевській – 24 канал) призначить цю пенсію. Заради своєї жирної пенсії голова Верховного Суду готова знищити найважливішу реформу у країні.
Чому відбулась акція під Верховним Судом
- У Центрі протидії корупції впевнені, що судову реформу можуть скасувати. Саме тому учасники організації провели акцію під стінами Верховного Суду.
- Вийшли, бо стало відомо, що відбудеться пленум, де судді розглядатимуть звернення Вищої ради правосуддя. В результаті феміда Верховного Суду може надати подання про неконституційність судової реформи.
- Це означатиме, як зауважили у ЦПК, початок скасування реформи.
Шабунін прокоментував акцію під Верховним Судом: дивіться відео