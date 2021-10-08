Его создали немного альтернативным. В частности, добавили туда элитные автомобили, квартиры и кучу наличных.

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Презентация альтернативного нагрудного знака

Такой знак презентовали для того, чтобы показать, что фактически за годы независимости эти вещи стали атрибутом нечестных на руку судей в Украине.

Кроме того, сегодня, 8 октября, в Верховном Суде состоится пленум, на котором рассмотрят обращение Высшего совета правосудия. Судьи смогут обратиться в Конституционный Суд и признать судебную реформу неконституционной.

Под Верховным Судом состоялась акция / Фото Владислава Соловьева, 24 канал

Уничтожение судебной реформы

Акцию прокомментировал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что пленум – это главный шаг для уничтожения судебной реформы. КСУ уже "убил" наказание за незаконное обогащение и за ложь в декларациях.

Этот Конституционный Суд с удовольствием уничтожит судебную реформу, которая очищает судебную мафию, представителями которой и является КСУ,

– заметил Шабунин.

Он объяснил, что Верховный Суд это делает ради большой пенсии главы ВСУ Валентины Данишевской. Эту пенсию в 150 тысяч гривен в месяц – определяет ВСП.

Отметим! Шабунин заметил, что законных оснований на такую пенсию Данишевская не имеет. Так как у нее не хватает судейского стажа.

Только этот отвратительный ВСП, который реформа должна очистить, ей (Данишевской – 24 канал) назначит эту пенсию. Ради своей жирной пенсии глава Верховного Суда готова уничтожить важнейшую реформу в стране. Виталий Шабунин Глава ЦПК

Почему состоялась акция под Верховным Судом

В Центре противодействия коррупции уверены, что судебную реформу могут отменить. Именно поэтому участники организации провели акцию под стенами Верховного Суда.

Вышли, потому что стало известно, что состоится пленум, где судьи будут рассматривать обращение Высшего совета правосудия. В результате фемида Верховного Суда может дать представление о неконституционности судебной реформы.

Это будет означать, как отметили в ЦПК, начало отмены реформы.

Шабунин прокомментировал акцию под Верховным Судом: смотрите видео