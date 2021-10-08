Его создали немного альтернативным. В частности, добавили туда элитные автомобили, квартиры и кучу наличных.
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Презентация альтернативного нагрудного знака
Такой знак презентовали для того, чтобы показать, что фактически за годы независимости эти вещи стали атрибутом нечестных на руку судей в Украине.
Кроме того, сегодня, 8 октября, в Верховном Суде состоится пленум, на котором рассмотрят обращение Высшего совета правосудия. Судьи смогут обратиться в Конституционный Суд и признать судебную реформу неконституционной.
Под Верховным Судом состоялась акция / Фото Владислава Соловьева, 24 канал
Уничтожение судебной реформы
Акцию прокомментировал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что пленум – это главный шаг для уничтожения судебной реформы. КСУ уже "убил" наказание за незаконное обогащение и за ложь в декларациях.
Этот Конституционный Суд с удовольствием уничтожит судебную реформу, которая очищает судебную мафию, представителями которой и является КСУ,
– заметил Шабунин.
Он объяснил, что Верховный Суд это делает ради большой пенсии главы ВСУ Валентины Данишевской. Эту пенсию в 150 тысяч гривен в месяц – определяет ВСП.
Только этот отвратительный ВСП, который реформа должна очистить, ей (Данишевской – 24 канал) назначит эту пенсию. Ради своей жирной пенсии глава Верховного Суда готова уничтожить важнейшую реформу в стране.
Почему состоялась акция под Верховным Судом
- В Центре противодействия коррупции уверены, что судебную реформу могут отменить. Именно поэтому участники организации провели акцию под стенами Верховного Суда.
- Вышли, потому что стало известно, что состоится пленум, где судьи будут рассматривать обращение Высшего совета правосудия. В результате фемида Верховного Суда может дать представление о неконституционности судебной реформы.
- Это будет означать, как отметили в ЦПК, начало отмены реформы.
Шабунин прокомментировал акцию под Верховным Судом: смотрите видео