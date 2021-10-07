Обережно, фейк. Так Рада суддів відреагувала на звинувачення у блокуванні судової реформи і… заблокувала її ще мінімум на місяць.

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Тут не витримали навіть у Венеційській комісії. Її президент Джанні Букіккіо виступив зі спеціальним зверненням, що Рада суддів має без зволікань висунути своїх делегатів до Етичної ради, яка очистить Вищу раду правосуддя.

Раніше схожі заяви зробили представники української влади, а також Держдеп США та Європейський Союз.

Дивіться відеоблог "Правосуддя по-новому" на 24 каналі:

Етична рада має перезавантажити ВРП

Судова реформа передбачає створення спеціального органу – Етичної ради. Її головне завдання – перезавантажити Вищу раду правосуддя.

Лише вона має право перевірити усіх чинних членів ВРП та кандидатів на вакантні посади у ній і відсіяти недоброчесних.

Довідка. Рада складається з 6 членів – 3 міжнародних експертів і 3 суддів, але вирішальний голос мають саме міжнародники.

Рада суддів мала до 13 вересня призначити трьох представників до Етичної ради. Міжнародні партнери своїх призначили. Серед номінантів дуже потужні експерти – колишні судді з Великобританії та США, генпрокурори з Естонії та Німеччини.

Свідомий провал

А от Рада суддів свідомо провалила призначення своїх представників, чим заблокувала її створення, бо для початку роботи потрібно мінімум 4 члени.

Такі дії голова Ради суддів Моніч пояснював недосконалістю законодавства. Мовляв, спершу треба змінити закон, дати суддям більше повноважень, а потім призначимо цю Раду.

Однак після доволі різкої реакції президента, громадськості та усіх міжнародних партнерів – у Моніча змінили риторику і пообіцяли виконати закон, без будь-яких змін до нього. Пообіцяли, зібрались на нове засідання і… знову загальмували реформу мінімум на місяць.

Рада суддів відтягує

Як? Дуже просто. Старий, перевірений спосіб – запустили бюрократичну процедуру. Ухвалили положення про обрання до Етичної ради і оголосили, що до 21 жовтня приймають заявки від охочих стати її членами.

Тільки от Рада суддів вже прострочила з делегуванням своїх кандидатів. Однак замість того, щоб оперативно закрити це питання – вони дають цілий місяць на подачу документів.

Потім ще якийсь час буде їх опрацювання, а тоді знову голосування. Тобто отримали хороші можливості далі тягнути.

Вимоги від Ради суддів

А ще Рада суддів свідомо поставила до кандидатів вимоги, які не передбачені законом. Мовиться про обов'язкові 15 років стажу.

Це правило вибиває як мінімум 2 з тих 4 кандидатів, які вже заявили про свою готовність увійти в Етичну раду.

Тобто штучно зменшується кількість ймовірних кандидатів і молоді судді, які ще не приручені системою, тепер не зможуть долучитись до очищення ВРП.

Я вже не кажу про бюрократичні вимоги положення до шрифту документів та відступів. Це начебто дрібно і смішно, але за потребою зможуть стати формальною причиною для відсіювання документів.

Курс на тихий саботаж і затягування

Судді начебто щось і роблять, але насправді продовжують розпочате – блокують реформу.

Недаремно в.о. голови ВРП Маловацький заявив, що Рада суддів не зобов'язана обрати своїх представників на перших же виборах. Якщо вона не визначиться з кандидатами за один раз, тоді визначиться за другий, третій або четвертий.

От вам і чіткий сценарій подальшого затягування від того, хто у цьому найбільше зацікавлений.

Тому на це знову була жорстка реакція суспільства та наших міжнародних партнерів.

Критика дій Ради суддів

Посли G7 висловили розчарування строками добору кандидатів до Етичної ради та зазначили, що ці строки "не відображають важливості та невідкладності цієї реформи". Раніше про недопустимість затягування заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

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А найбільш красномовною була реакція президента Венеційської комісії Джанні Букіккіо.

Ця позиція є дуже важливою, бо саме Венеційська комісія є найавторитетнішим органом у сфері тих стандартів правосуддя, на які посилаються у Раді судді, блокуючи реформу.

Жорстко прокоментував дії суддів голова профільного парламентського комітету Андрій Костін.

Голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у них є інструменти впливу на Раду суддів, натякаючи на зміни у законі, яким її взагалі буде усунуто від цих процесів.

Рада суддів запевняє, що все робить правильно

А як реагують у Раді суддів? Стандартно. Далі розповідають, що все роблять правильно і нічого не блокують, а усі звинувачення у їх сторону є фейком.

Правда, не наважились звинуватити у фейках владу Букіккіо чи G7. Навіть представників громадськості не наважились назвати, тому говорять про якихось так званих експертів.

Зрештою, такі дії Ради суддів цілком прогнозовані. Особливо, якщо згадати про те, хто входить до її складу, і як вони туди потрапляють.

Кандидатів обирають за вказівкою

Раду суддів обирає з'їзд суддів. І цей склад був сформований цього року на скандальному березневому з’їзді, що відбувався в оточенні поліції, яка берегла суддів від акції протесту.

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Як відбуваються вибори на таких з’їздах – теж відомо. Журналісти публікували аудіозаписи, на яких чинний заступник голови Верховного Суду Богдан Львов роздає вказівки за кого потрібно голосувати і навіть вимагає витягнути ручки і записати, щоб випадково не забули вказаних кандидатів.



Заступник голови Верховного суду Богдан Львов / Фото ЦЕНЗОР.нет

У Раді суддів є чимало одіозних персонажів

Зараз багато говорять про голову Ради Богдана Моніча, але у Раді є ще чимало цікавих персонажів.



Голова Ради суддів Богдан Моніч / Фото CourtPressCenter

Наприклад, секретарем Ради є суддя Деснянського суду Олена Журавська.

Довідка. Це суддя Майдану, яка на догоду владі Януковича кинула за грати 19-річного юнака, який за версією слідства каскою та кофтою побив 100 беркутівців.

Також на підставі сфальшованих документів засудила водія, який засвітився на поїздці до Межигір'я Януковича. За це її би мали звільнити, але ВРП відмовились бодай відкрити дисциплінарне провадження.

Потім вона масово закривала справи щодо п'яних водіїв. Ми подали скаргу, але та ж ВРП знову її врятувала.



Суддя Майдану Олена Журавська / Фото з сайту Ради суддів

Мотив блокування

То чи не тут криється мотив блокування Етичної ради, яка має звільнити тих, кому вона зобов'язана своєю посадою?

Інший член ради суддя Олег Головенко теж мав бути звільнений. Він провалив іспит при проведенні оцінювання.



Член Ради суддів України Олег Головенко / Фото з сайту Ради суддів

ВККС визнала його таким, що не відповідає займаній посаді, та рекомендувала звільнити. Однак у ВРП спершу тягнули 1,5 роки, а потім відмовились це зробити.

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А ще він був залучений до схеми Вовка з блокування ВККС. Головенко є одним з позивачів за цією схемою. Його адвокатом був Кротюк, який отримував у Вовка інструктажі щодо цих позовів, а потім отримав за це підозру від НАБУ.

Кістяк Ради суддів

І це далеко не один кадр Вовка у Раді суддів. Ще є суддя ОАСКу Костянтин Кобилянський. Його батько – колишній член Вищої ради юстиції часів Януковича, за що підлягав люстрації. Дружина – теж суддя ОАСКу Наталія Клочкова. До його майна є багато питань, а Громадська рада доброчесності визнала його недоброчесним.



Суддя ОАСКу Костянтин Кобилянський / Фото "Про суд"

Очевидно пов'язаний з Вовком і суддя Верховного Суду Віктор Остапук. Він входив у конкурсну комісію, яка призначила членом ВККС визначеного Вовком кандидата. Зрозуміло, що без згоди членів комісії це було б неможливо.



Суддя Верховного суду Віктор Остапук / Фото Волинь online

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Цікавою є і суддя Оксана Марченко. Саме вона розглядала справу, за яку за версією слідства член ВРП Павло Гречківський мав отримати пів мільйона хабаря.



Суддя Оксана Марченко / Фото Ради суддів

А ще НАЗК склало на неї протокол за несвоєчасне декларування, однак Шевченківський суд її виправдав.

Раду суддів можуть виключити з процесу

Зрозуміло, що ця Рада суддів і далі буде робити усе, щоб заблокувати судову реформу, яка загрожує їм самим. Тому вже розроблено законопроєкт, який передбачає виключення її з процесу призначення Етичної ради.

Якщо у жовтні Етична рада не буде створена, то швидке ухвалення такого закону є єдиним способом розблокувати реформу. І, схоже, у президента це вже зрозуміли.

Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.