Про це в ефірі 24 каналу розповіла виконавча директора Фундації DEJURE Ірина Шиба. За її словами, оцінка й голосування за кандидатів займе кілька тижнів або місяців, тому можна говорити про те, що Рада суддів намагається затягнути цей процес.
До теми Рада суддів у присутності послів G7 пообіцяла обрати членів Етичної ради
Кандидати до Етичної ради
Ірина Шиба переконана, що українська сторона має достатньо кандидатів, яких можна було делегувати. Зрештою, достатньо було обрати лише одного з понад 5 тисяч суддів. Вона назвала таких кандидатів:
- суддю Верховного суду Олена Кібенко;
- суддю Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду;
- суддю у відставці, який пішов служити в АТО.
За словами експертки, Олена Кібенко в минулому пройшла кваліфікаційне оцінювання. Суддя Антикорупційного суду проходив добір за участю міжнародних експертів, а суддя у відставці залишив кар’єру, щоб захищати громадян від російської агресії.
Ці кандидати чомусь не задовольнили членів Ради суддів. За них віддали голоси лише 4 осіб, інші не підтримали жодного кандидата. Єдиним поясненням цьому є намагання заблокувати судову реформу,
– наголосила Шиба.
Виконавча директора Фундації DEJURE зауважила, що практика Громадської ради доброчесності показала – щонайменше до 30% суддів були претензії чи запитання. Мовиться про джерела походження їхніх статків, прийняття рішень тощо.
Шиба назвала, кого з кандидатів могла делегувати Рада суддів: відео
Судова реформа в Україні: останні новини
- У вересні мала розпочатися найважливіша реформа країни – судова. Однак Рада суддів 13 вересня заблокувала її основну частину.
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- Держдеп США відреагував на блокування судової реформи в Україні. Американці пообіцяли підтримувати в цих питаннях українське суспільство.