Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він переконаний, що президент Володимир Зеленський повинен "дотиснути" суддів та увійти в історію з реформою, інакше Україна й надалі пастиме задніх у міжнародних рейтингах.

До теми Це повністю відповідальність Зеленського, – Жернаков про судову реформу

"Це все – гра на затягування процесу, щоб встигнути "вбити" в Конституційному Суді реформу Зеленського, як це було 2 роки тому", – заявив Жернаков.

Справедливість для українців

За словами правника, в українських судах відбуваються жахливі речі. Судді тримають невинних людей за ґратами, а на чорне кажуть біле. Відтак президентові потрібно не ховатися за рішенням судів, а взяти відповідальність на себе.

Мені це схоже на спробу Офісу Президента відмежуватися від проблеми, сказати, що судді нічого не роблять. Політична відповідальність – на президентові Зеленському,

– наголосив Жернаков.

Він додав, що звичайні люди не розбиратимуться, хто з суддів чи інституцій не виконав свою обіцянку чи те, що передбачено законом. Вони пам'ятатимуть, хто був президентом і що саме він не домігся справедливості для українського народу.

Голова правління Фундації DEJURE зауважив, що усі ті, хто не є джерелом проблеми, уже виконали свою роль в запровадженні судової реформи. Президент вніс законопроєкт, який проголосувала Верховна Рада, а міжнародні партнери представили своїх кандидатів до етичної Ради. Відтак, усе зупинилося саме на суддях.

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