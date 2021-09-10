Свою позицію вони виклали у спільній заяві 10 вересня. Її підписали представники Європейського Союзу, посольств США, Німеччини, Канади, Великої Британії, а також Офісу Ради Європи в Україні, Програми розвитку ООН, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі, Європейського Банку Реконструкції і Розвитку.
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"Усі експерти мають відмінну кваліфікацію та досвід роботи як старші судді, прокурори чи провідні експерти з питань судової етики, відбору кандидатів на посади та протидії корупції", – запевнили міжнародні партнери.
Представили міжнародних експертів
За словами іноземних партнерів, вони підтримують ключові реформи в Україні, спрямовані на зміцнення верховенства права. Передбачається, що зміни дозволять залучати інвестиції та просувати питання євроатлантичної інтеграції України.
Залучені кандидати допомагатимуть українським фахівцям перевіряти та відбирати членів ВККС та ВРП. У такий спосіб сподіваються "відновити довіру громадськості до судових інституцій, протистояти впливу груп інтересів та перемогти судовий корпоратизм".
Вища кваліфікаційна комісія суддів – єдина інституція, уповноважена добирати нових суддів для заповнення вакансій у судах України. Вища рада правосуддя – найвищий керівний орган у системі судоустрою України, що подає кандидатури суддів для президентських призначень,
– підкреслили міжнародні партнери.
Від України очікують на перелік "таких же сильних номінацій" з боку Ради суддів. Усі кандидати повинні відповідати чіткому переліку вимог.
До складу Етичної ради пропонують таких міжнародних експертів:
- Роберт Корді – суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці;
- Сер Ентоні Гупер – суддя апеляційного суду у відставці;
- Лавлі Перлінг – ексгенпрокурорка Естонської Республіки;
- Волтер Сельтер – ексгенпрокурор землі Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина;
- Розмарі Баркетт – суддя у відставці Апеляційного суду США 11 округу;
- Алеш Залар – екссуддя та голова окружного суду міста Любляни, Словенія
До переліку кандидатів у Конкурсну комісію увійшли:
- Сер Девід Келверт-Сміт – екссуддя Вищого суду та директор Державної прокуратури Англії та Уельсу;
- Вікторія Генлі – ексдиректорка Комісії з питань ефективності роботи суддів штату Каліфорнія;
- Тілман Хоппе – екссуддя федеральної землі Саксонія-Ангальт, Німеччина;
- Роберт Брукхейсен – колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів;
- Клаудія Ескобар – екссуддя апеляційного суду Гватемали;
- Стівен Маркмен – голова Верховного суду штату Мічиган у відставці;
- Лаура Штефан – засновниця і виконавча директорка експертного форуму "Аналітичний центр верховенства права і боротьби з корупцією" у Румунії;
- Тед Зажечни – суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці.
Судова реформа в Україні: останні новини
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- На початку вересня Вища рада правосуддя звільнила ще 5 суддів. Серед них є 2 суддів Верховного Суду – Василь Огурецький та Світлана Вус.