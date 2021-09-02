Раніше вони вже подали заяви про відставку. Про це мовиться на сайті ВРП.

До теми У Верховному Суді продовжуються відставки суддів

Відповідне рішення ухвалили 2 вересня 2021 року. Відповідно до нього Вища рада правосуддя вирішила звільнити:

з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Василя Огурецького ;

; з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Світлану Вус.

ВРП звільнила 5 суддів

Окрім них, згідно з рішенням ВРП звільнили:

з посади судді Луганського апеляційного суду Володимира Гаврилюка ;

; з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Валерію Босюк ;

; з посади судді Малиновського районного суду Одеси Віктора Короя.

Зауважимо! Через заяви про відставку з початку 2021 року загалом звільнили 110 суддів.

Останні звільнення в судах