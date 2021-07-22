Такими діями Іванова нібито хоче зберегти за собою статус судді й чимале довічне грошове утримання. Про це заявив юрист Михайло Жернаков.

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Іванова мала б бути давно звільнена з ганьбою, якби в нас нормально працювала та сама ВРП. Але те, що сама членкиня ВРП розуміє, що її дні на цій посаді добігають кінця – не може не радувати,

– сказав Жернаков.

Що відомо про суддю

За словами юриста, Іванова прославилася своїм поясненням про те, як вона заробила на величезний будинок, 5 квартир та 4 земельні ділянки. Суддя стверджувала, що все завдяки роботі на котельні у Німеччині.

У 2017 році Іванова була кандидаткою на посаду судді касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Однак конкурс вона не пройшла через недоброчесність, пише "Чесно". Мовиться про:

брехню в декларації;

надання неправдивої інформації в інтерв'ю,

неетичну поведінку під час відправлення правосуддя,

втручання в здійснення правосуддя,

ймовірне винесення рішень за наявності конфлікту інтересів.

Зміни у ВРП: коротко