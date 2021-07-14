Ще наприкінці травня нардепи підтримали документ підтримали у першому читанні. Зараз за ініціативу проголосували 259 нардепів.

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Що передбачає закон №5068

Як мовиться у пояснювальній записці до закону, метою змін є вдосконалення порядку обрання чи призначення на посади членів ВРП.

Зверніть увагу! Вища рада правосуддя – це головний орган в судовій владі України. Члени ВРП мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.

У цьому контексті важливо, аби кандидат відповідав критеріям професійної етики та доброчесності. Аби цього досягти, закон пропонує визначити порядок утворення, діяльність та повноваження Етичної ради. Згідно із законом, до її складу входитимуть:

3 особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України,

3 особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх 3 років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

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Також документ передбачає створення Служби дисциплінарних інспекторів ВРП. Ця структура разом з Етичною радою стежитимуть за доброчесність та професійною етикою чинних членів ВРП й кандидатів.

Зверніть увагу! Закон забезпечить виконання міжнародних зобов'язань України, а також зміцнить суспільну довіру до Вищої ради правосуддя.

Варто зазначити, що нардепи відхилили поправку 733, на якій наполягали активісти, зокрема Центр протидії корупції. Вона була надзвичайно важливою, адже визначала можливість і підстави для звільнення членів ВРП.

Більше про поправку 733

Після рекомендації Етичної ради з'їзди суддів/адвокатів/науковців, конференція прокурорів мають 3 місяці, щоб відреагувати – звільнити чи прийняти рішення про залишення члена ВРП на посаді. Якщо ж протягом 3 місяців вони не спроможні ухвалити рішення, то член ВРП вважається звільненим на підставі закону.