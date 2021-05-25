Готується до голосування в другому читанні й закон про формування нової Вищої кваліфікаційної комісії. Однак наразі ці проєкти є дуже далекими від обіцянок президента, не враховують рекомендацій Венеційської комісії та неспроможні змінити судову систему.

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Судова реформа є однією з найважливіших для нашої держави. В українців величезний запит на справедливість та чесне правосуддя, відсутність якого змушує їх виходити на вулиці з протестами.

Іноземні інвестори називають недовіру до суддів ключовим чинником, що стримує інвестиції. Наші стратегічні іноземні партнери прямо наголошують на необхідності конкретних змін у судочинстві.

До них прив'язане і кредитування від Міжнародного валютного фонду. Зрештою це вже й питання національної безпеки, бо допомога наших партнерів у сфері безпеки також залежить від успішності реформ.

Суть реформи

Проблемами нашого судочинства є:

корупція;

кругова порука;

замовні рішення;

неефективність;

вкрай низька довіра суспільства.

Щоби це змінити необхідно перевірити всіх суддів, звільнити недоброчесних та некомпетентних, а на їхні місця призначити незалежних професіоналів із бездоганною репутацією. Рецепт зрозумілий і необхідне законодавство було ще у 2016 році.

Однак реформа повністю провалилась. Чому?

Бо вона була в руках Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії, які здебільшого складались із таких самих, недоброчесних суддів. Вони, у принципі, не могли виконати це завдання, бо не будуть недоброчесні звільняти собі подібних.

НАБУ підконтрольна Вовку

Записи Національного антикорупційного бюро з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка свідчать, що ВРП повністю йому підконтрольна та виконувала всі його вказівки.



Павло Вовк / Фото з фейсбуку Вовка

Тому, єдиний спосіб реально очистити судову систему – це повністю перезавантажити чинну ВРП та запровадити принципово новий спосіб обрання членів ключових органів у судовій системі. Зокрема, щоби розірвати кругову поруку та побороти суддівську мафію до цих виборів треба залучати авторитетних міжнародних експертів та давати їм право вирішального голосу.

Довідка . Вища рада правосуддя – це головний орган у судовій владі України. Члени ВРП мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.

Саме це й пообіцяв Зеленський та його політична сила, коли йшли на вибори. Потім це ж пообіцяли нашим стратегічним партнерам та Міжнародному валютному фонду.

Що відомо про новий законопроєкт

У березні 2021 року парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт № 3711-д про правила формування ВККС. Однак він не лише не розв'язує проблеми, але й повністю суперечить усім обіцянкам влади.

Навіть завжди стримана Венеційська комісія чітко рекомендувала, що поки ВРП не реформована, їй не можна давати повноваження щодо визначення складу комісії. Натомість депутати пропонують повністю віддати процес обрання ВККС саме в руки Вищої ради правосуддя.

Створення конкурсної комісії

Також повністю нівелюється роль міжнародних експертів. Проєкт передбачає створення конкурсної комісії із залученням міжнародних експертів. Однак їхній вплив зводиться до мінімуму.

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Для цього конкурс поділили на 2 етапи.

На першому йде відсів кандидатів за критерієм доброчесності. І комісія залучається лише тут. При цьому вона має рекомендувати для наступного етапу не менше 32 осіб. Тобто, навіть якщо в неї будуть претензії до доброчесності якихось кандидатів, вона вимушена буде їх рекомендувати. Наступний етап полягає в перевірці компетентності кандидатів. Його хочуть доручити ВРП без жодної участі конкурсної комісії. Як це буде відбуватись – невідомо.

За таких умов ВККС стане точною копією чинної ВРП, що лише поглибить проблеми судочинства. Проти такої процедури категорично виступили громадськість, експерти та іноземні партнери. Зате її гаряче підтримали у Вищій раді правосуддя, що вже дуже показово.

Наразі групою депутатів підготовлено зміни до законопроєкту. Зокрема пропонується мінімізувати вплив на конкурс чинної ВРП, посилити роль міжнародників та дати конкурсній комісії право самостійно визначати переможців конкурсу.

Перезавантаження ВРП

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №5068 19 травня 2021 року про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Проєкт передбачає створення спеціальної Етичної ради, яка наполовину складатиметься з міжнародних експертів. Вона й буде проводити конкурс на вакантні посади у ВРП, а також зможе перевірити всіх чинних членів.



Вища рада правосуддя / Фото Укрінформ

Якщо визнає їх недоброчесними, то зможе відсторонити та рекомендувати звільнити. Хоча вирішувати чи звільняти буде вже той орган, який призначив, наприклад, З'їзд суддів, президент чи парламент.

Проти цього закону категорично виступила вже Вища рада правосуддя. Однак і в цьому проєкті є нюанси, які можуть звести його позитиви нанівець. Попри істерію ВРП щодо участі міжнародників, вони не мають вирішального впливу.

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Для рішення потрібен хоча б один голос судді, які ніколи не будуть голосувати за людей, здатних змінити систему. Також я не вірю, що судді підтримають звільнення будь-кого з чинних членів ВРП. А отже реального перезавантаження не відбудеться й реформа стане черговим бігом по колу.

Що кажуть у Венеційській комісії

До речі, цей законопроєкт аналізувала Венеційська комісія. 5 травня вона оприлюднила висновок, де зазначила, що участь міжнародників ніяк не загрожує суверенітету держави.

Ба більше, задля досягнення цілей реформи їх голосам потрібно надати вирішальну роль. Тобто якщо голоси розподіляються порівну, то приймається те рішення, за яке проголосувало мінімум двоє міжнародників.

Ще венеційці наголошували на головному. Далі пряма цитата: "Судова реформа, яка не стосується функціонування ВРП та доброчесності її членів, приречена на провал".

Тож якщо ми не хочемо чергового провалу, то маємо запровадити процедуру, яка зможе очистити ВРП від недоброчесних та забезпечити обрання незалежних професіоналів із бездоганною репутацією.

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Для цього потрібно до другого читання внести до законопроєкту 5068 правки відповідно до рекомендації Венеційської комісії. Очевидно, що такий же принцип повинен застосовуватись і до конкурсної комісії, яка обиратиме членів ВККС. Про це вже заявив посол ЄС Матті Маасікас.

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко пообіцяв, що до кінця червня парламент ухвалить усі закони, необхідні для комплексної судової реформи. Залишається сподіватись, що влада таки прислухається до Венеційської комісії, міжнародних партнерів та громадськості й запустить справжню реформу судочинства, а не чергову імітацію.