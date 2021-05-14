На початку травня інтернет вибухнув через одкровення Насті Константинової, яка захистила російського співака Басту та грубо обізвала українців і наших артистів, від яких у неї "в'януть вуха". Ще вона вважає, що окупований Крим уже не український і про нього пора забути.

Ця молода персона з ватним світоглядом є дочкою відомих суддів Печерського районного суду Києва. Однак вони не лише виховали її саме такою.

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Згодом з'ясувалось, що дівчину ловили за кермом з ознаками сп'яніння, але "мамин суд" її повністю виправдав. Це вже серйозніше, ніж вата у голові, бо навряд чи тут обійшлось без втручання батьків.

Що відомо про дівчину

Анастасії Константиновій 19 років. Вона є дочкою судді Печерського суду Києва Крістіни Константинової та керівника управління Державного бюро розслідувань Анатолія Тарасюка. Однак з 2012 року вони розлучені, тож останні кілька років вітчимом Насті був інший суддя Печерського суду – Віктор Кицюк.



Суддя Константинова і її донька Настя / Колаж 24 каналу

Наразі Настя є студенткою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка й, мабуть, теж готується стати суддею.

Дівчина захистила Басту

Нещодавно дівчина перед тим, як піти на пляж, вирішила публічно розповісти, що ж вона думає про українців, наших артистів та окупований Крим. Одкровення суддівської дочки викликало справжню бурю реакцій. І це не дивно, адже в суддів є Кодекс суддівської етики.

Суддя як на роботі, так і в повсякденному житті, має демонструвати таку поведінку, щоб оточуючі люди бачили в ньому еталон порядності й справедливості – високоморальну, чесну, стриману, врівноважену людину,

– мовиться у Кодексі суддівської етики.

Саме таким зобов'язаний бути суддя – прикладом для інших. Яким же суддя є насправді та які цінності сповідує найкраще демонструє його власна сім'я.

Саме тому відео з коментарями юної дочки 2 "еталонів порядності" й отримало такий резонанс, бо воно також зображає внутрішній світ тих, хто її виховував та паралельно вирішує долі інших.

Деталі з біографії батьків

Мама любительки Басти – Крістіна Константинова є суддею Печерського суду Києва та відома завдяки багатьом сумнівним рішенням. Так, у 2016 році вона дозволила абсолютно незаконний обшук в активіста Автомайдану у справі голови Голосіївського суду Олени Первушиної, якій не сподобалось, що її зафіксували на незадекларованому авто Land Rover.

Нещодавно суддя відзначилась незаконним домашнім арештом громадського діяча Романа Ратушного. Він брав участь у відомій акції на підтримку Сергія Стерненка, під час якої розмалювали будівлю Офісу Президента та розбили шибки у дверях.

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Ратушний заперечував, що у матеріалах, які надала поліція, зафіксовано саме його. Однак Константинова взяла до уваги тільки докази поліції, зокрема фотографії начебто Романа, хоча насправді там лише чорні квадрати. Згодом Апеляційний суд скасував цей арешт як безпідставний.

За таке "правосуддя" суддя отримала впродовж 2020 року понад мільйон гривень зарплати. Живе вона у квартирі на 150 квадратних метрів у центральній частині Києва, яку вона ж подарувала своїй мамі. Їздить суддя на новій Toyota RAV4 за 828 тисяч гривень.

Що відомо про Віктора Кицюка

Вітчимом Насті донедавна був суддя того ж Печерського суду Віктор Кицюк. Ще у 2020 він з Константиновою проживали разом і у них є спільна маленька дитина. У декларації за 2021 рік Кицюка вже немає серед членів родини. Ймовірно, вони розлучились. Однак очевидно, що він також кілька років мав можливість показувати приклад падчерці. Хоча навряд чи він міг навчити її чомусь хорошому.



Віктор Кицюк / Фото Укрінформу

Віктор Кицюк є одним з найвідоміших суддів Майдану. Його практично звільнили з посади та судили за винесення неправосудних рішень щодо учасників протестів. Однак завдяки прокуратурі, яка відверто "зливала" справу, та суддям, які покривали колегу, він повністю уник покарання.

Втім, ключову роль тут зіграла Вища рада правосуддя, яка закрила очі на усі його порушення та у грудні 2020 року внесла подання про призначення Кицюка суддею довічно. Кицюк не здійснює правосуддя з 2014 року, але справно отримує зарплату, яка складає понад 100 тисяч гривень на місяць.

Батько Анастасії

Не можу не згадати й батька Насті Анатолія Тарасюка. Він розлучився з Константиновою ще у 2012 році, але навряд чи зовсім не впливає на виховання дочки й теж є дуже цікавим персонажем. Тарасюк очолює управління ДБР, яке розслідує справи Майдану.

Погодьтесь, якось не дуже співвідноситься те, чим займається Тарасюк, з тим, що у голові його дочки. Дуже б хотілось вірити, що вона транслювала не його думки. Однак найголовніше, що Тарасюк керує розслідуванням і щодо суддів, які в часи Майдану на догоду владі Віктора Януковича та за сфабрикованими доказами засуджували учасників протестів.

Зокрема, це судді Печерського суду Оксана Царевич та Віктор Кицюк. Так, саме той Кицюк, який був вітчимом дочки Тарасюка та є батьком її зведеної сестри.



Оксана Царевич та Віктор Кицюк / Фото LB.ua

Цікаво, що кримінальні справи щодо Кицюка прокуратура відверто "злила". Однак його ще можна покарати за перешкоджання мирним зібранням. Зокрема, нещодавно таке обвинувачення підлеглі Тарасюка надали іншій судді Майдану – Ластовці, а от Кицюку чомусь такого не пред'являють, хоча є усі підстави. Чи не впливає на це родинні зв'язки керівника управління?

Дівчину спіймали п'яною за кермом

Питання про вплив родинних зв'язків виникає і щодо самої Насті. У грудні 2019 року 19-річна студентка стала власницею новенького авто Toyota RAV4 вартістю понад 800 тисяч гривень. Не пройшло й пів року як поліція спіймала її на цьому автомобілі з ознаками сп'яніння.

Вона відмовилась дути у "Драгер", тож поліцейські склали на неї протокол та відправили у суд, де працює її мама та вітчим. Справа потрапила до судді Володимира Карабаня, який має багато справ щодо п'яних водіїв. Він такий завантажений, що дуже часто не встигає розглянути ці справи навіть за 90 днів. Ми виявили понад 50 випадків, коли через затягування Карабаня п'яниці уникли покарання.

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Однак у справі дочки колеги він проявив небачену оперативність і розглянув її на 8 робочий день. Сама Настя на засідання не прийшла й надала письмові пояснення, що насправді не була за кермом. Просто сиділа у своїй машині та чекала таксі, щоб поїхати до батьків й була схвильована, бо посварилась зі своїм хлопцем.



Анастасія Константинова / Фото з інстаграму Анастасії

Ну і п'яною вона звісно не була, про що надала довідку з медичного закладу. Тобто виходить, що поліція грубо сфальшувала протокол на невинну дівчину. Звісно, що Карабань повірив доказам суддівської дочки, а поліцейських навіть не викликав, тому закрив справу за відсутністю складу правопорушення.

Тільки от навіть якщо повірити довідці, що Настя була повністю твереза, то це не звільняє її від відповідальності, адже протокол складено на відмову від проходження огляду, а для цього достатньо лише ознак сп'яніння.

Тобто навіть якщо водій тверезий, то має проходити огляд, якщо у цьому є сумніви. За відмову передбачено таке ж покарання, як і за п'яне водіння. Карабань це розумів, але повністю виправдав дівчину. Яка тут роль її мами та вітчима – залишається тільки здогадуватись.

Однак такі дії досвідченого судді мають усі ознаки дисциплінарного порушення. Через це ми вже подали скаргу до Вищої ради правосуддя з вимогою покарати Карабаня.

Щоправда, ця ж ВРП вже закривала очі на порушення і Константинової, і Кицюка, і Карабаня. Значних очікувань щодо цієї скарги у мене немає. Ба більше, не здивуюсь, якщо позиція Насті є близькою частині членів ВРП.

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Саме тому в Україні такий стан у судовій системі. Багато суддів та їхніх родичів відчувають себе богами, вважають, що їм усе можна і їм дуже близький такий типаж, як Настя.

Настя вибачилась за слова

Суспільний резонанс змусив суддівську дочку прозріти та публічно вибачитись – нещиро, з папірця, але вибачилась. І це добре. Однак дуже хочеться, щоб влада нарешті провела судову реформу і суддями стали доброчесні професіонали, чиї дії та цінності не будуть шокувати суспільство.

Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.