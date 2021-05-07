Дівчину звуть Настя і вона є донькою судді Крісітіни Константінової. Таку інформацію опублікував експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Нагадаємо Охоронці Басти накинулися на киянина, який спитав співака про Крим

"Українське бидло накинулося на артиста"

Дівчина опублікувала у своїх соцмережах сторіз з обуреннями. Розповідає: йде на пляж і хоче обговорити "новинні події". Вона розповідає: Баста – її улюблений російський виконавець, на якого накинулися. За словами дівчини, він – артист і приїхав відпочити. Щодо його поїздок у Крим, Настя розповідає – це нічого не означає.

Не дають відпочити в закладі людині. Якесь наше бидло українське. Угаманітєсь! Він артист!

Те, що він виступав в Криму, нічого не значить! Він вже не наш, змиріться з цим бл*ть. Про*бали! – висловилася Настя.

Що дівчина говорить про Крим, Басу і "українське бидло": дивіться відео

Попереджаємо! На відео присутня ненормативна лексика 18+

Щодо українських виконавців Настя зазначила: не може їх слухати і в неї в'януть вуха. Нормальних артистів в Україні – немає .

Кого нам слухати? Наше українське л*йно?

Я не вивожу! В мене вуха в'януть від цього л*йна! Альону Альону цю конч*ну, чи кого слухати?

– заявила дівчина.

Що відомо про Настю і її батьків

За інформацією Жернакова, дівчина – студента КНУ імені Шевченка і навчається на юрфаці. Відтак, може поповнити ряди суддів та юристів.

Мати дівчини – суддя Печерського райсуду, зазначає Жернаков. Саме вона нещодавно займалася справами активістів із протесту під Офісом Президента Сергія Філімонова і Романа Ратушного. Їх вона незаконно, як зазначає юрист, відправила під домашній арешт. У минулому ж суддя дозволяла обшуки в Автомайдану.

Активіст Сергій Стерненко додає: Настя не лише донька судді, а й працівника ДБР, який розслідує справи Майдану. Як повідомив у своєму відео Стерненко, батько дівчини – колишній офіцер СБУ Анатолій Тарасюк.

Скандал з Бастою: головне