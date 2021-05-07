Девушку зовут Настя, и она является дочерью судьи Криситины Константиновой. Такую информацию опубликовал эксперт по вопросам реформы судов и глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.
Напомним Охранники Басты набросились на киевлянина, который спросил певца о Крыме
"Украинское быдло набросилось на артиста"
Девушка опубликовала в своих соцсетях сториз с возмущениями. Сообщает: идет на пляж и хочет обсудить "новостные события". Она рассказывает: Баста – ее любимый российский исполнитель, на которого набросились. По словам девушки, он – артист и приехал отдохнуть. Что касается его поездок в Крым, Настя считает – это ничего не значит.
Не дают отдохнуть в заведении человеку. Какое-то наше быдло украинское. Угомонитесь! Он артист!
То, что он выступал в Крыму, ничего не значит! Он уже не наш, смиритесь с этим бл*ть. Про*бали!
– высказалась Настя.
Что девушка говорит о Крыме, Басте и "украинском быдле": смотрите видео
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Относительно украинских исполнителей Настя отметила: не может их слушать, и у нее вянут уши. Нормальных артистов в Украине – нету.
Кого нам слушать? Наше украинское г*вно?
Я не вывожу! У меня уши вянут от этого г*вна! Алену Алену эту конч*ную, или кого слушать?
– заявила девушка.
Что известно о Насте и ее родителях
По информации Жернакова, девушка – студента КНУ имени Шевченко и учится на юрфаке. Следовательно, может пополнить ряды судей и юристов.
Мать девушки – судья Печерского райсуда, отмечает Жернаков. Именно она недавно занималась делами активистов с протеста под Офисом Президента – Сергея Филимонова и Романа Ратушного. Их она незаконно, как отмечает юрист, отправила под домашний арест. В прошлом же судья разрешала обыски у Автомайдана.
Активист Сергей Стерненко добавляет: Настя не только дочь судьи, но и работника ГБР, который расследует дела Майдана. Как сообщил в своем видео Стерненко, отец девушки – бывший офицер СБУ Анатолий Тарасюк.
Скандал с Бастой: главное
- В сентябре 2017 года СБУ запретила рэперу Басте (он же Ноггано, N1NT3ND0, а на самом деле – Василий Вакуленко) въезд на территорию Украины. Он незаконно посещал оккупированный Крым с концертами.
- В сентябре 2020 года Басту официально исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, поскольку 3 года прошли.
- Следовательно, в мае он приехал в Киев. А уже на 25 и 26 июня в клубе Stereo Plazа у него запланированы концерты.
- Когда активисты узнали, что Баста приехал в Киев, то захотели с ним встретиться, чтобы напомнить об оккупированном Крыме и войне с Россией.
- Впрочем, вопросов он избегал, а его охрана даже позволила себе наброситься на двоих мужчин.