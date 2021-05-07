Девушку зовут Настя, и она является дочерью судьи Криситины Константиновой. Такую информацию опубликовал эксперт по вопросам реформы судов и глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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"Украинское быдло набросилось на артиста"

Девушка опубликовала в своих соцсетях сториз с возмущениями. Сообщает: идет на пляж и хочет обсудить "новостные события". Она рассказывает: Баста – ее любимый российский исполнитель, на которого набросились. По словам девушки, он – артист и приехал отдохнуть. Что касается его поездок в Крым, Настя считает – это ничего не значит.

Не дают отдохнуть в заведении человеку. Какое-то наше быдло украинское. Угомонитесь! Он артист!

То, что он выступал в Крыму, ничего не значит! Он уже не наш, смиритесь с этим бл*ть. Про*бали!

– высказалась Настя.

Что девушка говорит о Крыме, Басте и "украинском быдле": смотрите видео

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Относительно украинских исполнителей Настя отметила: не может их слушать, и у нее вянут уши. Нормальных артистов в Украине – нету.

Кого нам слушать? Наше украинское г*вно?

Я не вывожу! У меня уши вянут от этого г*вна! Алену Алену эту конч*ную, или кого слушать?

– заявила девушка.

Что известно о Насте и ее родителях

По информации Жернакова, девушка – студента КНУ имени Шевченко и учится на юрфаке. Следовательно, может пополнить ряды судей и юристов.

Мать девушки – судья Печерского райсуда, отмечает Жернаков. Именно она недавно занималась делами активистов с протеста под Офисом Президента – Сергея Филимонова и Романа Ратушного. Их она незаконно, как отмечает юрист, отправила под домашний арест. В прошлом же судья разрешала обыски у Автомайдана.

Активист Сергей Стерненко добавляет: Настя не только дочь судьи, но и работника ГБР, который расследует дела Майдана. Как сообщил в своем видео Стерненко, отец девушки – бывший офицер СБУ Анатолий Тарасюк.

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