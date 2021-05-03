Баста, выступавший в оккупированном Крыму, приехал в Киев
В Киев приехал российский рэпер Баста – Василий Вакуленко. Ранее в отношении него действовал запрет на въезд в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму.
Источник:телеграм-канал STERNENKO
О том, что россиянин приехал в украинскую столицу, в своем телеграм-канале написал активист Сергей Стерненко. По его словам, около 17:00 Вакуленко был в ресторане "Мокко" на Крещатике.
Ранее Российский рэпер Баста объявил себя украинцем
"Басту" впустили в страну несмотря на то, что ранее он посещал оккупированный Крым и принимал участие в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию,
– подчеркнул Стерненко.
Активист пообещал впоследствии сообщить детали. Заметим, что по состоянию на май 2021 года Вакуленко нет в списке деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности Украины.
"Баста" и запрет въезжать в Украину: что известно
- Еще в сентябре 2017 года Служба безопасности Украины сообщила Вакуленко о запрете въезда на территорию Украины. Говорилось о 3-летнем сроке.
- К такому шагу прибегли из-за того, что исполнитель незаконно пересекал границу Украины во время посещения оккупированного Крыма с концертами.
- В 2018 году Министерство культуры и информационной политики внесло его в список иностранных деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
- Впрочем, уже в сентябре 2020 года "Басту" официально исключили из перечня лиц, которым нельзя въезжать на территорию Украины.
- Теперь россиянин планирует концерты в Киеве, они запланированы на 25 – 26 июня в StereoPlaza. В то же время на сайте рэпера об этом информации нет.
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