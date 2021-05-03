В Киев приехал российский рэпер Баста – Василий Вакуленко. Ранее в отношении него действовал запрет на въезд в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму.

О том, что россиянин приехал в украинскую столицу, в своем телеграм-канале написал активист Сергей Стерненко. По его словам, около 17:00 Вакуленко был в ресторане "Мокко" на Крещатике.

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"Басту" впустили в страну несмотря на то, что ранее он посещал оккупированный Крым и принимал участие в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию,

– подчеркнул Стерненко.

Активист пообещал впоследствии сообщить детали. Заметим, что по состоянию на май 2021 года Вакуленко нет в списке деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности Украины.

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