У Київ приїхав російський репер Баста – Василь Вакуленко. Раніше щодо нього діяла заборону на в'їзд в Україну через концерти в окупованому Криму.

Про те, що росіянин приїхав до української столиці, у своєму телеграм-каналі написав активіст Сергій Стерненко. За його словами, близько 17:00 Вакуленко був у ресторані "Мокко" на Хрещатику.

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"Басту" впустили в країну попри те, що раніше він відвідував окупований Крим та брав участь у заходах, які пропагують його окупацію,

– наголосив Стерненко.

Активіст пообіцяв згодом повідомити деталі. Зауважимо, що станом на травень 2021 року Вакуленка немає у списку діячів культури, дії яких створюють загрозу нацбезпеці України.

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