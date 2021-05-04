Российский певец Баста, который выступал в Крыму, приехал в Киев. Ему пытались напомнить, что в Украине идет война, а Крым – оккупирован Россией. Впрочем, охрана певца быстро среагировала и пыталась "нейтрализовать" конфликт.

Соответствующее видео с нападением прислали активисту Сергею Стерненко. Автор пожелал остаться анонимом, но в случае необходимости будет свидетельствовать против певца в суде.

Напомним Баста, который выступал в оккупированном Крыму, приехал в Киев

Охрана Басты бросилась на мужчину

Рэпер приехал в Киев и сходил в ресторан "Мокко" на Крещатике. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал активист Сергей Стерненко. Вскоре после публикаций в ресторан подошли граждане, которые хотели напомнить Басте о его посещении оккупированного Крыма. Впрочем, сделать это не удалось.

Один из мужчин встретил Басту на выходе из ресторана. Пока с ним фотографировалась поклонница, он начал громко спрашивать певца "Чей Крым?" "Конечно, оккупированный Крым, в который ты ездил?".

Тогда видео прерывается, но как рассказал человек, на него напала охрана и начала оттеснять его в сторону.

На этих словах к двери подбежала охрана как учреждения, так и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать дверь, а молодые люди выпихнули меня с заведения, началась атака на меня,

– рассказывает киевлянин.

Баста в это время, как рассказывает мужчина, делал "нейтральный" вид. Действия охранников удалось снять на видео другому мужчине, который также приехал в "Мокко" с целью напомнить певцу о Крыме. Когда охранники увидели, что мужчина ведет съемку и фиксирует нападение, внимание переключили и на него. Затем к нему подошли и, по его словам, требовали удалить видео.

Стерненко на своем ютуб-канале опубликовал фрагменты снятого инцидента с собственными комментариями.

Охрана Басты напала на двух мужчин в Киеве: смотрите видео

Обратите внимание! В Басты запланированы два концерта в Киеве на 25 и 26 июня. Билеты на концерт уже продаются в онлайн-кассах.

Баста и Крым

Рэп исполнитель Баста (он же Ноггано, N1NT3ND0, а на самом деле – Василий Вакуленко) неоднократно посещал оккупированный Крым. Поэтому в сентябре 2017 года Служба безопасности Украины сообщила Вакуленко о запрете въезда на территорию Украины.

Тогда запрет наложили на три года. В интервью певец и продюсер отмечал, что не понимает, почему его не пускают в Украину. Позиция по Крыму была "невнятной".

Когда три года со времени запрета прошли, Басту официально исключили из перечня лиц, которым нельзя въезжать на территорию Украины.