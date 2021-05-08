Виш відреагував на скандальні висловлювання своєї студентки про Басту та Україну
Київський національний університет імені Тараса Шевченка відреагував на висловлювання своєї студентки Анастасії Константинової. Раніше дівчина підтримала російського репера, який давав концерти в тимчасово окупованому Криму.
Джерело:фейсбук КНУ імені Тараса Шевченка
Реакція університету
На сторінці університету заявили, що засуджують прояви сепаратизму. Висловам, які суперечать такій позиції, навчальний заклад надасть відповідну оцінку.
До теми Донька судді підтримала Басту й образила Україну: дівчина раптом стала патріоткою та вибачилася
У відповідь на звернення громадськості інформуємо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка категорично засуджує будь-які прояви сепаратизму та підтримує територіальну цілісність України,
– мовиться у повідомленні.
Деталі скандалу з фанаткою Басти
- Донька одіозної судді Печерського райсуд Крістіни Константинової і ДБР-івця Анатолія Тарасюка зняла обурливе відео. У ньому вона назвала українців, які вимагали, аби Баста сказав чий Крим, бидлом.
- Окрім зізнань у любові до репера, дівчина заявила, що в Україні немає нормальних виконавців. Тому у неї "від цього л*йна вже вуха в'януть".
- Анастасія також сказала, що Крим Україна вже "про*бала", тому з цим треба змиритися.
- Згодом дівчина записала відео, у якому назвала себе патріоткою і вибачилася за попередні висловлювання. Мовляв, вона не знала, що у Басти – антиукраїнська позиція.
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