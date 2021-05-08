Вуз отреагировал на скандальные высказывания своей студентки о Басте и Украине
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отреагировал на высказывания своей студентки Анастасии Константиновой. Ранее девушка поддержала российского рэпера, который давал концерты во временно оккупированном Крыму.
Источник:фейсбук КНУ имени Тараса Шевченко
Реакция университета
На странице университета заявили, что осуждают проявления сепаратизма. Высказываниям, которые противоречат такой позиции, учебное заведение даст соответствующую оценку.
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В ответ на обращение общественности информируем, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко категорически осуждает любые проявления сепаратизма и поддерживает территориальную целостность Украины,
– говорится в сообщении.
Детали скандала с фанаткой Басты
- Дочь одиозной судьи Печерского райсуда Кристины Константиновой и ГБРовца Анатолия Тарасюка сняла возмутительное видео. В нем она назвала украинцев, которые требовали, чтобы Баста сказал чей Крым, быдлом.
- Кроме признаний в любви к рэперу, девушка заявила, что в Украине нет нормальных исполнителей. Поэтому у нее "от этого г*вна уже уши вянут".
- Анастасия также сказала, что Крым Украина уже "про*бала", потому с этим нужно смириться.
- Позже девушка записала видео, в котором назвала себя патриоткой и извинилась за предыдущие высказывания. Мол, она не знала, что у Басты – антиукраинская позиция.
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