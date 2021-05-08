Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отреагировал на высказывания своей студентки Анастасии Константиновой. Ранее девушка поддержала российского рэпера, который давал концерты во временно оккупированном Крыму.

Реакция университета

На странице университета заявили, что осуждают проявления сепаратизма. Высказываниям, которые противоречат такой позиции, учебное заведение даст соответствующую оценку.

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В ответ на обращение общественности информируем, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко категорически осуждает любые проявления сепаратизма и поддерживает территориальную целостность Украины,

– говорится в сообщении.

Детали скандала с фанаткой Басты

Дочь одиозной судьи Печерского райсуда Кристины Константиновой и ГБРовца Анатолия Тарасюка сняла возмутительное видео. В нем она назвала украинцев, которые требовали, чтобы Баста сказал чей Крым, быдлом.

Кроме признаний в любви к рэперу, девушка заявила, что в Украине нет нормальных исполнителей. Поэтому у нее "от этого г*вна уже уши вянут".

Анастасия также сказала, что Крым Украина уже "про*бала", потому с этим нужно смириться.

Позже девушка записала видео, в котором назвала себя патриоткой и извинилась за предыдущие высказывания. Мол, она не знала, что у Басты – антиукраинская позиция.

Обратите внимание! В сентябре 2017 года СБУ запретила российскому Басте въезд на территорию Украины, потому что он незаконно давал концерты в Крыму. Через 3 года – в сентябре 2020-го – рэпера официально исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В мае 2021 года Баста посетил украинскую столицу. Там активисты хотели напомнить певцу об оккупированном Крыме и войне с Россией. Однако тот от вопросов убегал, а его охрана набросилась на двоих мужчин.