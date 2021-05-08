Дочь судьи поддержала Басту и оскорбила Украину: девушка вдруг стала патриоткой и извинилась
Накануне в сети разразился очередной антиукраинский скандал – пользовательница по имени Настя выразила возмущение реакцией украинцев на певца Басту. В то же время она не выбирала слов, а также назвала украинцев "быдлом", а Крым – "прос*анным". Правда, впоследствии девушка все же извинилась и заявила, что она – настоящая патриотка.
Источник:Instagram Анастасии Константиновой
Настя, в частности, подтвердила, что ее фамилия – Константинова. Также она рассказала, что действительно из семьи адвокатов. Ранее в сети писали, что ее мать Кристина Константинова работает в Печерском райсуде Киева. Отец девушки – бывший офицер СБУ Анатолий Тарасюк. Сейчас он работает в ГБР и расследует дела Майдана.
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Патриотизм и украинский Крым: детали оправдания Анастасии Константиновой
Свое предыдущее высказывание она назвала неправильным. Также извинилась "перед тем украинскими гражданами, которых ее слова возмутили и оправдано разгневали".
Такое свое поведение Настя объяснила любовью к творчеству Басты. Но, как подчеркнула, ничего не знала о его политических взглядах.
"Если он действительно поддерживает аннексию Крыма, то я это не разделяю. Также хочу извиниться за свои грубые высказывания в сторону наших украинских граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", – отметила девушка.
Константинова добавила, что в детстве очень любила отдыхать в Крыму, как и многие. Поэтому ей очень жаль, что сейчас эта земля временно оккупирована.
Также хотела бы сказать, что я – патриот своей страны. Я родилась здесь и выросла. Я уважаю людей, которые защищают мою страну. Я – за целостность страны. Я действительно хочу ее единства и процветания,
– заявила новоиспеченная патриотка.
Готова понести ответственность
Кроме того, Настя заметила, что ее родственники юристы уважают закон и Конституцию Украины. Зато она опозорила их имена.
Но я – совершеннолетний (не слышно, сколько ей лет – 24 канал) и дееспособный человек. Поэтому готова нести ответственность за сказанное,
– подытожила Константинова.
Больше о скандале Дочь одиозного судьи поддержала Басту, назвала украинцев "быдлом", а Крым – "прос*анным", – СМИ
Смотрите видео с извинениями и оправданиями Анастасии Константиновой
Что этому предшествовало
- В сентябре 2017 СБУ запретила российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко) въезд на территорию Украины. Он незаконно посещал оккупирован Крым с концертами.
- В сентябре 2020 Басту официально исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, поскольку 3 года прошли.
- В мае 2021 года у артиста должны были состояться концерты в Киеве. А когда он приехал в украинскую столицу, его встретили активисты.
- Патриоты хотели напомнить певцу об оккупированном Крыме и войне с Россией. Впрочем, от вопросов он бежал, а его охрана даже позволила себе наброситься на двух мужчин.
- После этого на защиту Басты стала Анастасия Константинова. Кроме признаний в любви к россиянину, девушка заявила, что в Украине нет нормальных исполнителей. Поэтому у нее "от этого де*ма уже уши вянут".
- Также она набросилась и на самих украинцев, назвав их быдлом.
- Относительно поездок Басты в оккупированный Крыму, то это, по убеждению Насти, ничего не значит. Кроме того, девушка заявила, что Украина "про**ала" полуостров, поэтому с этим надо смириться.
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