Актриса и модель Лиза Василенко резко высказалась о своей Родине. В частности, она отметила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине", поэтому домой возвращаться не собирается. В то же время юная звезда кино считает, что "Москва и Киев – это небо и земля".

Василенко дала свой комментарий YouTube-каналу "Пушка". Самые р езонансные выдержки из этого интервью опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан .

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Лиза Василенко и Украина

Актриса родилась в Днепре, но недавно переехала в Москву. В Украине она получила известность благодаря роли Лолы в сериале "Школа".

Пожалуй, моей крайней точкой был Киев. Но, когда я попала в Москву, то поняла, что это, конечно, небо и земля... В Украине я все взяла в плане медиа, но мне стало тесно, и я захотела большего. В Украине нечего делать, а там – много возможностей,

– отметила девушка.

Комментируя переезд в Россию, Василенко также вспомнила критику со стороны своей украинской аудитории. Те у прекали ее в осутствии патриотизма.

"Говорили типа: променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Судить о человеке по его национальности, за то, куда человек поехал. Ну поехала бы я к в Америку – меня бы не хейтилы тогда!?" – отметила звезда кино.

В то же время она подчеркнула, что ее критикуют "только потому, что Украина с Россией сру*ься, и почему-то приплетают к этому других людей , не имеющих к конфликту никакого отношения".

"Это не нормально, если люди уже так реагируют – это конец. Даже уже не имеет смысла общаться", – заключает актриса.

Кроме того, Василенко рассказала, что в 2021 году очень много людей переехало в Россию. Она не видит ничего плохого в этом. Ведь "это круто" и платят там больше.

В то же время девушка подробно рассказала, что в Москве ей пришлось пережить тяжелый период, и она стала жертвой насильника. Но на завершения выдала: "Если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть здесь, чем в Украине".

Обратите внимание! Это не первые скандальные заявления юных медийных лиц в отношении Украины. В частности, блогерша Таисия Онацкая сняла видео на аллее Небесной Сотни в Киеве, в котором назвала Россию любимой страной. А тиктокерка Лиза Леоненко отметила, что не будет дружить с людьми, которые говорят на украинском и заявила: "д а вср*лся мне ваш язык".

Громкие заявления Лизы Василенко об Украине: смотрите видео

Кто такая Лиза Василенко: краткая биография

Родилась 30 июня 1998 года. Она – единственный ребенок в семье. Мама работает психологом, разведена с первым мужем. Воспитанием Лизы занимался отчим.

Училась в Днепровском университете имени Альфреда Нобеля на специальности "Туризм", но не закончила ВУЗ.

Начала работать моделью в 2014 году. Ездила на съемки в Японию, Китай и Корею. Девушка участвовала в откровенных фотосессиях. С началом актерской карьеры решила завершить карьеру модели.

Дебют на телевидении состоялся в телесериале "Школа" в начале 2018 года. В фильме Лиза сыграла роль Лолиты "Лолы" Гавриленко – блогера, самой популярной девушки в школе.

Кроме того, участвовала в картине "Давай танцуй!" (2019 год, эпизодическая роль) и в комедии "Поцелуй на миллион" (2021 год, главная героиня блогерка Крис).