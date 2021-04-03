"Лучше сдохнуть здесь, чем в Украине": звезда сериала "Школа" Василенко променяла Киев на Москву
Актриса и модель Лиза Василенко резко высказалась о своей Родине. В частности, она отметила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине", поэтому домой возвращаться не собирается. В то же время юная звезда кино считает, что "Москва и Киев – это небо и земля".
Василенко дала свой комментарий YouTube-каналу "Пушка". Самые резонансные выдержки из этого интервью опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан.
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Лиза Василенко и Украина
Актриса родилась в Днепре, но недавно переехала в Москву. В Украине она получила известность благодаря роли Лолы в сериале "Школа".
Пожалуй, моей крайней точкой был Киев. Но, когда я попала в Москву, то поняла, что это, конечно, небо и земля... В Украине я все взяла в плане медиа, но мне стало тесно, и я захотела большего. В Украине нечего делать, а там – много возможностей,
– отметила девушка.
Комментируя переезд в Россию, Василенко также вспомнила критику со стороны своей украинской аудитории. Те у прекали ее в осутствии патриотизма.
"Говорили типа: променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Судить о человеке по его национальности, за то, куда человек поехал. Ну поехала бы я к в Америку – меня бы не хейтилы тогда!?" – отметила звезда кино.
В то же время она подчеркнула, что ее критикуют "только потому, что Украина с Россией сру*ься, и почему-то приплетают к этому других людей, не имеющих к конфликту никакого отношения".
"Это не нормально, если люди уже так реагируют – это конец. Даже уже не имеет смысла общаться", – заключает актриса.
Кроме того, Василенко рассказала, что в 2021 году очень много людей переехало в Россию. Она не видит ничего плохого в этом. Ведь "это круто" и платят там больше.
В то же время девушка подробно рассказала, что в Москве ей пришлось пережить тяжелый период, и она стала жертвой насильника. Но на завершения выдала: "Если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть здесь, чем в Украине".
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Кто такая Лиза Василенко: краткая биография
- Родилась 30 июня 1998 года. Она – единственный ребенок в семье. Мама работает психологом, разведена с первым мужем. Воспитанием Лизы занимался отчим.
- Училась в Днепровском университете имени Альфреда Нобеля на специальности "Туризм", но не закончила ВУЗ.
- Начала работать моделью в 2014 году. Ездила на съемки в Японию, Китай и Корею. Девушка участвовала в откровенных фотосессиях. С началом актерской карьеры решила завершить карьеру модели.
- Дебют на телевидении состоялся в телесериале "Школа" в начале 2018 года. В фильме Лиза сыграла роль Лолиты "Лолы" Гавриленко – блогера, самой популярной девушки в школе.
- Кроме того, участвовала в картине "Давай танцуй!" (2019 год, эпизодическая роль) и в комедии "Поцелуй на миллион" (2021 год, главная героиня блогерка Крис).
Данные издания "РБК-Украина"
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