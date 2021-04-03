Акторка та модель Ліза Василенко різко висловилася про свою Батьківщину. Зокрема, вона зазначила, що "краще здохнути в Росії, ніж в Україні", тому додому повертатися не збирається. Водночас юна зірка кіно вважає, що "Москва та Київ – це небо та земля".

Василенко дала свій коментар ютуб-каналу "Пушка". Найрезонансніші витяги з цього інтерв’ю опублікував офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан.

До теми Він величезний, а я не можу вилізти, – зірка серіалу "Школа" розповіла про зґвалтування

Ліза Василенко та Україна

Акторка народилася в Дніпрі, але нещодавно переїхала до Москви. В Україні вона здобула популярність завдяки ролі Лоли у серіалі "Школа".

Мабуть, моєю крайньою точкою був Київ. Але, коли я потрапила до Москви, то зрозуміла, що це, звісно, небо та земля… В Україні я все взяла в плані медіа, але мені стало тісно, і я захотіла більшого. В Україні немає що робити, а там – багато можливостей,

– наголосила дівчина.

Коментуючи переїзд до Росії, Василенко також пригадала критику з боку своєї української аудиторії. Ті закидали у бік її патріотизму.

"Казали типу: проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Судити про людину за її національністю, за те, куди людина поїхала. Ну поїхала б я до Америки – мене б не хейтили тоді!?" – зауважила зірка кіно.

Водночас вона наголосила, що її критикують "тільки тому, що Україна з Росією сру*ься, і чомусь приплітають до цього інших людей, що не мають до конфлікту жодного стосунку".

"Це не нормально, якщо люди вже так реагують – то це край. Навіть вже не має сенсу спілкуватися", – робить висновок акторка.

Крім того, Василенко розповіла, що у 2021 році дуже багато людей переїхало до Росії. Вона не бачить нічого поганого в цьому. Адже "це круто" та платять там більше.

Водночас дівчина докладно розповіла, що в Москві їй довелося пережити важкий період, і вона стала жертвою ґвалтівника. Але на завершення видала: "Якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут, ніж в Україні".

Зверніть увагу! Це не перші скандальні заяви юних медійних осіб щодо України. Зокрема, блогерка Таїсія Онацька зняла відео на алеї Небесної Сотні у Києві, в якому назвала Росію улюбленою країною. А тіктокерка Ліза Леоненко наголосила, що не дружитиме з людьми, які розмовляють українською та заявила : "та всарл*сь мені ваша мова".

Гучні заяви Лізи Василенко про Україну: дивіться відео

Хто така Ліза Василенко: коротка біографія

Народилася 30 червня 1998 року. Вона – єдина дитина в сім'ї. Мама працює психологом, розлучена з першим чоловіком. Вихованням Лізи займався вітчим.

Навчалася в Дніпровському університеті імені Альфреда Нобеля на спеціальності "Туризм", але не закінчила виш.

Почала працювати моделлю в 2014 році. Їздила на зйомки до Японії, Китаю та Кореї. Дівчина брала участь у відвертих фотосесіях. З початком акторської кар'єри вирішила завершити кар'єру моделі.

Дебют на телебаченні відбувся в телесеріалі "Школа" на початку 2018 року. У стрічці Ліза зіграла роль Лоліти "Лоли" Гавриленко – блогерки, найпопулярнішої дівчини в школі.

Крім того, брала участь у картині "Давай танцюй!" (2019 рік, епізодична роль) та в комедії "Поцілунок на мільйон" (2021 рік, головна героїня блогерка Кріс).

Дані видання "РБК-Україна"