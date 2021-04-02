Понад 2 тижні вся країна обговорює протест під Офісом Президента 20 березня. Замість того, щоб говорити про перезрілу реформу судів та органів правопорядку, політики та держпосадовці обговорюють розмальовані двері та ймовірні порушення активістів.

Ніколи до цього і от знову політики намагались перекинути увагу від реальних проблем та перекласти відповідальність. Однак цього разу заяви очільників Міністерства внутрішніх справ та дії їх підлеглих можуть призвести ще й до незаконного ув'язнення невинних людей.

До теми Чекають на мільйонні компенсації: яких суддів Майдану досі не покарали

Щодо кількох учасників акції уже розпочались розслідування та застосовані запобіжні заходи.

Учасника протесту під ОП звинуватили у злочині

Один із них – Роман Ратуший, 24 річний юнак доволі відомий через свою активну позицію. Він був учасником Революції Гідності, який протягом останніх років системно бореться проти забудови Протасового Яру.

Роман не раз стикався з несправедливістю в судах, тож не дивно, що він вийшов на акцію під Офіс Президента, та порушень, за його словами, не вчиняв.

Проте прокуратура звинуватила Ратушного у вчиненні злочину – хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

За це хлопцеві загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, а поки триватиме слідство та розгляд справи, прокурори попросили застосувати до Ратушного запобіжний захід.



Прокуратура звинуватила Ратушного у вчиненні злочину / Фото "Громадського"

Завдання запобіжних заходів – запобігати приховуванню від слідства доказів, втручанню в розслідування та вчиненню нових злочинів. Оскільки ці заходи найчастіше передбачають серйозні обмеження свободи підозрюваного – то прокурор та слідчий мають довести 2 речі:

що дійсно існують обґрунтовані підозри вчинення особою правопорушення;

що без застосування запобіжного заходу особа дійсно може тиснути на слідство, втекти, чи вчинити новий злочин.

Без серйозних доказів зі сторони прокуратури, суддя не має права давати дозвіл на домашній арешт чи тримання під вартою. Натомість часто все відбувається навпаки.

Суддя дозволила цілодобовий арешт Ратушного

До громадських активістів, діяльність яких визнають та підтримують інші публічні особи застосовують запобіжні заходи, а от бойовиків відпускають, чим дають останнім можливість втекти на території Росії чи так званих ЛНР та ДНР.

Так суддя Печерського районного суду Крістіна Константінова дозволила цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета для Романа Ратушного.



Константінова дозволила цілодобовий домашній арешт Ратушного / Фото "Ґрати"

Тепер активіст не може ходити на роботу та судові засідання по Протасовому Яру до 24 травня. Проте чи дійсно прокурори довели ознаки причетності Ратушного до порушення та чи виправданим є застосування запобіжного заходу – далі.

Чи є свідки, які бачили, щоб Ратушний вчинив порушення під час акції? Ні. Єдина, хто заявляє про те, що Ратушний мав фаєр в руці – представниця правоохоронних органів Ольга Лі.

Вона заявила, що порушник був в чорному одязі, чорному капюшоні і масці. Коли поправляв маску, вона побачила, що в хлопця була темна щетина.

Описи зовнішнього вигляду активіста не збігаються

Ратушний в той день був в зеленій куртці без капюшона, та гладко поголений. В засіданні він надав скріншоти на підтвердження і продемонстрував куртку.

Актуально "Підпалили президентську табличку": ще два учасники протесту під ОП під домашнім арештом

За словами адвокатки Ратушного, очевидиця описувала фото Романа (з темною щетиною – 24 канал) з протоколу впізнання, яке для зручності позначили рожевою наліпкою, щоб вона раптом не помилилась, і одяг з відео МВС – чорна куртка з капюшоном, а не хлопця, якого бачила з фаєром в руці.

В засіданні хлопець доводив судді, що колір курток різний, та Константінова не захотіла розбиратись. Пізніше в ухвалі вона зазначила, що участь в акції в темну пору доби в темному одягу – це підстава для обґрунтованої підозри.

Чи були докази причетності Ратушного

Є відео, яке розмістили на сторінках МВС, Нацполіції та особисто заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. На 12 хвилині відео є хлопець в масці, якого поліція вважає Ратушним. Поруч домонтоване фото Ратушного від 16 березня, яке не стосується акції, що була проведена 20 березня.

Єдине завдання такого монтажу – створити суспільне враження, що на відео саме Ратушний. Ймовірно тому, це відео навіть не було долучено до клопотання прокурорів.



Очевидних доказів проти активіста не було / Фото "Ґрати"

Очевидно, що доказів причетності Ратушного до порушень під час акції 20 березня не було, але суддя Константінова десь їх побачила, водночас не бачать там Ратушного:

народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин;

нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв;

ще майже десяток сусідів Ратушного.

Всі вони готові були взяти Романа на поруки, але суддя Константінова відмовилася їх заслухати. Зате прислухалась до прокурора, який вважає, що Ратушний може впливати на свідків, а це – сотні людей, які прийшли на акцію.

Чому активіста не відпустили на поруки депутатів

Прокурорка думала, що Ратушний може вчинити інше правопорушення. Хоча протягом останніх кількох років сам бореться з порушниками, незаконними забудовниками Протасового Яру.

Зверніть увагу В мене особистий конфлікт з заступником Єрмака, – Ратушний про підозру через протест під ОП

За це йому, як стверджують ЗМІ, погрожував заступник голови Офісу Президента, в той час юрист забудовника Протасового Яру, Андрій Смирнов. Суддя Константінова сказала, що не може відпустити активіста на поруки депутатів, адже злочин в якому його звинувачують дуже серйозний.

Незважаючи на відсутність доказів вчинення цього злочину Ратушним, суддя Печерського суду Києва відправила активіста під цілодобовий домашній арешт.

Константінова виносила рішення на користь Януковича

Проте це не перший випадок, коли суддя винесла рішення щодо активіста за відсутності будь-якої доказової бази. У 2016 році Крістіна Константінова дозволила обшук квартири активіста Автомайдану при тому, що в ухвалі про обшук взагалі не вказано, який зв'язок між обставинами справи та цим активістом.

За інформацією активістів, обшук провели через те, що автомайданівець сфотографував голову Голосіївського суду на незадекларованому авто.

Зате Константінова виносила рішення на користь Януковича. Не дала слідству можливість встановити з ким спілкувався Янукович перед втечею до Росії.

Не любить активістів і цивільний чоловік судді Віктор Кицюк. Він в часи Майдану допомагав переслідувати протестувальників за поїздку до Межигір'я та позбавляти їх водійських прав без належних доказів порушень.



"НЕчесть тижня" / Скриншот з відео 24 каналу

Премію "НЕчесть тижня", суддя Крістіна Константінова, яка відправила захисника цього Яру під домашній арешт.

Ратушний не зможе представляти громаду

Поки Ратушний оскаржує рішення Константінової, він не зможе ходити на роботу, представляти громаду Протасового Яру в судах і ефективно боротись із забудовниками.



Активіст не зможе представляти громаду Протасового Яру / Фото "Вечірній Київ"

Раніше Роману разом з ГО "Захистимо Протасів Яр" уже вдавалось перешкодити забудовнику Daytona Group незаконно забудувати Яр.

25 березня Господарський суд Києва задовольнив позов Київської міської ради про визнання недійсним договору суборенди між ТОВ "Бора" та ТОВ Daytona Group щодо земельної ділянки на території Протасового Яру.

До теми Свастику на будівлі ОП домалювали вже після акції на підтримку Стерненка, – поліція

Власне сам позов Київської міської державної адміністрації подало після тиску місцевої громади. ТОВ "Бора" отримала ділянку в оренду до 2017 року без права передачі в суборенду, але у 2018 уклало договір з Daytona Group.

Суддя став на сторону КМДА

Суддя Господарського суду Валерій Пінчук став на сторону КМДА та ГО "Захистимо Протасів Яр". Здається дуже просте й очевидне рішення.

Пінчук просто зробив свою роботу, та на жаль, не кожен суддя наважується винести законне рішення у справах з політичним чи комерційним інтересом.

Ратушний раніше повідомляв про погрози йому з боку забудовника та його колишнього адвоката Андрія Смирнова. Цікаво, що прямо під час засідання по цій справі ГО "Захистимо Протасів Яр" отримало повідомлення про засідання з обрання Ратушному запобіжного заходу через участь в протестах під Офісом Президента.



"Честь тижня" / Скриншот з відео 24 каналу

Премію "Честь тижня" отримує суддя Господарського суду міста Києва Валерій Пінчук, який захистив Протасів Яр від забудови.

Лауреатів Премії та Антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка моніторить перебіг судової реформи та бореться за очищення судів від недоброчесних суддів.