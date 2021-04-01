Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для учасників акції під ОП 20 березня Давида Гаджимурадова і Артема Лисовця. Суд відправив їх на цілодобовий домашній арешт.

Відправила під домашній арешт активіста Гаджимурадова суддя Христина Константинова. За версією прокуратури, саме він намагався підпалити табличку з написом "Президент України" під час протестів.

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У чому підозрюють Гаджимурадова і Лісовця

На думку прокурора, Давид Гаджимурадов може ховатися від слідства, приховувати докази або впливати на свідків. Тому йому варто було обрати саме цілодобовий домашній арешт як запобіжку.

Адвокат підозрюваного Андей Кіченок розповів, що в матеріалах справи немає доказів, які міг би приховати підозрюваний, а свідками по справі проходять поліцейські, на яких його клієнт не може впливати.

Сам Давид Гаджимурадов заявив, що не перебуває ні в якій організації і самостійно вирішив прийти акцію.

Я не робив нічого з того, що могло б комусь або чомусь заподіяти шкоду,

– сказав він.

Паралельно суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відправив під цілодобовий домашній арешт Артема Лісовця. За словами адвоката, Лісовця також підозрюють в підпалі таблички з написом "Президент України".

Філімонову досі не обрали запобіжний захід

Цього ж дня запобіжку мають обрати і ​​активісту та лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Саме він був одним з організаторів акції протесту на підтримку Сергія Стерненка під Офісом Президента 20 березня.

Його захисники просили про відвод судді, однак їм відмовили. Засідання щодо обрання запобіжного заходу перенесли на 1 квітня о 16:30.

Активіста звинувачують за четвертою частиною статті 296 про хуліганство. Санкція передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Правоохоронці повідомили про підозру Філімонову ще 24 березня.

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