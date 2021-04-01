Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для участников акции под ОП 20 марта Давида Гаджимурадова и Артема Лисовца. Суд отправил их на круглосуточный домашний арест.

Отправила под домашний арест активиста Гаджимурадова судья Кристина Константинова. По версии прокуратуры, именно он пытался поджечь табличку с надписью "Президент Украины" во время протестов.

К слову Скатились к практикам Януковича, – у Стерненко отреагировали на постановление Рады

В чем подозревают Гаджимурадова и Лисовца

По мнению прокурора, Давид Гаджимурадов может скрываться от следствия, скрывать улики или влиять на свидетелей. Поэтому ему следовало избрать именно круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения.

Адвокат подозреваемого Андей Киченок рассказал, что в материалах дела нет доказательств, которые мог бы скрыть подозреваемый, а свидетелями по делу проходят полицейские, на которых его клиент не может влиять.

Сам Давид Гаджимурадов заявил, что не состоит ни в какой организации и самостоятельно решил прийти на акцию.

Я не делал ничего из того, что могло бы кому-то или чему-то причинить вред,

– сказал он.

Параллельно судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отправил под круглосуточный домашний арест Артема Лисовца. По словам адвоката, Лисовца также подозревают в поджоге таблички с надписью "Президент Украины".

Филимонову до сих пор не избрали меру пресечения

В этот же день меру пресечения должны выбрать и активисту и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Именно он был одним из организаторов акции протеста в поддержку Сергея Стерненко под офисом Президента 20 марта.

Его защитники просили об отводе судьи, однако им отказали. Заседание по избранию меры пресечения перенесли на 1 апреля в 16:30.

Активиста обвиняют по четвертой части статьи 296 хулиганство. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Правоохранители сообщили о подозрении Филимонову еще 24 марта.

Кому уже предъявили обвинение из-за протеста 20 марта