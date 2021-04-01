"Подожгли президентскую табличку" : еще два протестующих под ОП под домашним арестом
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для участников акции под ОП 20 марта Давида Гаджимурадова и Артема Лисовца. Суд отправил их на круглосуточный домашний арест.
Источник:"Ґрати"
Отправила под домашний арест активиста Гаджимурадова судья Кристина Константинова. По версии прокуратуры, именно он пытался поджечь табличку с надписью "Президент Украины" во время протестов.
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В чем подозревают Гаджимурадова и Лисовца
По мнению прокурора, Давид Гаджимурадов может скрываться от следствия, скрывать улики или влиять на свидетелей. Поэтому ему следовало избрать именно круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения.
Адвокат подозреваемого Андей Киченок рассказал, что в материалах дела нет доказательств, которые мог бы скрыть подозреваемый, а свидетелями по делу проходят полицейские, на которых его клиент не может влиять.
Сам Давид Гаджимурадов заявил, что не состоит ни в какой организации и самостоятельно решил прийти на акцию.
Я не делал ничего из того, что могло бы кому-то или чему-то причинить вред,
– сказал он.
Параллельно судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отправил под круглосуточный домашний арест Артема Лисовца. По словам адвоката, Лисовца также подозревают в поджоге таблички с надписью "Президент Украины".
Филимонову до сих пор не избрали меру пресечения
В этот же день меру пресечения должны выбрать и активисту и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Именно он был одним из организаторов акции протеста в поддержку Сергея Стерненко под офисом Президента 20 марта.
Его защитники просили об отводе судьи, однако им отказали. Заседание по избранию меры пресечения перенесли на 1 апреля в 16:30.
Активиста обвиняют по четвертой части статьи 296 хулиганство. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Правоохранители сообщили о подозрении Филимонову еще 24 марта.
Кому уже предъявили обвинение из-за протеста 20 марта
- 23 марта ветерану АТО, писателю и издателю Владиславу Стафийчуку. Его отправили под круглосуточный домашний арест.
- На следующий день суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя, а 29 марта – лидера инициативы "Защитим Протасов яр" Романа Ратушного.
- 23 марта подозрение в хулиганстве вручили Сергею Филимонову и Алексею Белковскому. 24 марта подозрение вручили Давиду Гаджимурадову.
- Еще 3 человека получили админпротоколы.
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