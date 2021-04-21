Активісту з протесту за Стерненка Роману Ратушному скасували домашній арешт
Раніше суд засудив Романа Ратушного – активіста з протесту в підтримку Сергія Стерненка – до цілодобового домашнього арешту. А вже 21 квітня цей запобіжний захід скасували.
Джерело:STERNENKO
Про зміну рішення суду щодо Романа Ратушного повідомили у телеграм-каналі Сергія Стерненка.
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Ратушному скасували домашній арешт
Роман Ратушний тепер на волі. Домашній арешт скасовано,
– йдеться у повідомленні.
У Стерненка додали, що від початку справа щодо протестів на Банковій "була виявом ідіотизму та недалекоглядності влади, особливо з "доказами" у вигляді чорного квадрата". А також закликали скасувати арешти й щодо інших учасників протесту.
Протест на Банковій 20 березня
- Того дня у підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили на 7 років, пройшла акція.
- Спершу протест був мирним, однак згодом деякі учасники розмалювали двері Офісу Президента та побили у них скло.
- Після цього почалися масові оголошення підозр та арешти. 23 березня ветерана АТО та видавця Владислава Стафійчука відправили під цілодобовий домашній арешт.
- Згодом такий же запобіжний захід обрали для Євгенія Строканя, а 29 березня – Романа Ратушного.
- 23 березня підозру в хуліганстві вручили Сергію Филимонову, 24 березня – Давиду Гаджимурадову.
- 20 березня Гаджимурадова та Лисовця теж відправили під цілодобовий домашній арешт. А 2 квітня до них долучився й Олексій Білковський.
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