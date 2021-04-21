Раніше суд засудив Романа Ратушного – активіста з протесту в підтримку Сергія Стерненка – до цілодобового домашнього арешту. А вже 21 квітня цей запобіжний захід скасували.

Про зміну рішення суду щодо Романа Ратушного повідомили у телеграм-каналі Сергія Стерненка.

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Ратушному скасували домашній арешт

Роман Ратушний тепер на волі. Домашній арешт скасовано,

– йдеться у повідомленні.

У Стерненка додали, що від початку справа щодо протестів на Банковій "була виявом ідіотизму та недалекоглядності влади, особливо з "доказами" у вигляді чорного квадрата". А також закликали скасувати арешти й щодо інших учасників протесту.

Зверніть увагу! Активісту, голові ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роману Ратушному про підозру повідомили увечері 24 березня. Згодом Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, звинувативши у хуліганстві.

Протест на Банковій 20 березня