Активисту из протеста за Стерненко Роману Ратушному отменили домашний арест
Ранее суд приговорил Романа Ратушного – активиста в знак протеста в поддержку Сергея Стерненко – до круглосуточного домашнего ареста. А уже 21 апреля эта мера была отменена.
Источник:STERNENKO
Об изменении решения суда касательно Романа Ратушного сообщили в телеграм-канале Сергея Стерненко.
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Ратушному отменили домашний арест
Роман Ратушный теперь на свободе. Домашний арест отменено,
– говорится в сообщении.
У Стерненко добавили, что с начала дело о протестах на Банковой "было проявлением идиотизма и недальновидности власти, особенно с "доказательствами" в виде черного квадрата". А также призвали отменить аресты и относительно других участников протеста.
Протест на Банковой 20 марта
- В тот день в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7 лет, прошла акция.
- Сначала протест был мирным, однако впоследствии некоторые участники разрисовали двери Офиса Президента и разбили в них стекло.
- После этого начались массовые объявления подозрений и аресты. 23 марта ветерана АТО и издателя Владислава Стафийчука отправили под круглосуточный домашний арест.
- Впоследствии такую же меру пресечения избрали для Евгения Строканя, а 29 марта – Роману Ратушному.
- 23 марта подозрение в хулиганстве вручили Сергею Филимонову, 24 марта – Давиду Гаджимурадову.
- 20 марта Гаджимурадова и Лисовца тоже отправили под круглосуточный домашний арест. А 2 апреля к ним присоединился и Алексей Билковский.
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