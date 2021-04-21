Ранее суд приговорил Романа Ратушного – активиста в знак протеста в поддержку Сергея Стерненко – до круглосуточного домашнего ареста. А уже 21 апреля эта мера была отменена.

Об изменении решения суда касательно Романа Ратушного сообщили в телеграм-канале Сергея Стерненко.

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Ратушному отменили домашний арест

Роман Ратушный теперь на свободе. Домашний арест отменено,

– говорится в сообщении.

У Стерненко добавили, что с начала дело о протестах на Банковой "было проявлением идиотизма и недальновидности власти, особенно с "доказательствами" в виде черного квадрата". А также призвали отменить аресты и относительно других участников протеста.

Обратите внимание! Активисту, главе инициативы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному о подозрении сообщили вечером 24 марта. Впоследствии Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, обвинив в хулиганстве.

Протест на Банковой 20 марта