Еще одному участнику протеста под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко избрана мера пресечения. Алексея Белковского тоже взяли под круглосуточный домашний арест.

Белковскому приписывают хулиганство с использованием "аэрозольного баллончика". Митингующему грозит до 7 лет тюрьмы.

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Что говорят в Стерненко

Активисты утверждают, что прокурор не стал ждать решения судьи и ушел сразу, когда та отправилась в совещательную комнату.

На выходе он сообщил кому-то по телефону, что "посадил Белковского на домашний арест", до вынесения решения,

– говорится в сообщении.

Что с другими протестующими

23 марта ветерана АТО и издателя Владислава Стафийчука отправили под круглосуточный домашний арест.

Впоследствии под домашний арест отправили Евгения Строканя, а 29 марта – лидера инициативы "Защитим Протасов яр" Романа Ратушного.

23 марта подозрение в хулиганстве вручили Сергею Филимонову, 24 марта – Давиду Гаджимурадову.

20 марта Гаджимурадова и Лисовца тоже отправили под круглосуточный домашний арест.

Обратите внимание! Под ОП 20 марта состоялась акция протеста в поддержку Стерненко. Сначала все было спокойно, но потом акция переросла в беспорядки. Некоторые митингующие разрисовали здание ОП, повредили двери и выбили окна.