Еще одного участника протеста на Банковой отправили под домашний арест
Еще одному участнику протеста под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко избрана мера пресечения. Алексея Белковского тоже взяли под круглосуточный домашний арест.
Источник:телеграм-канал "Самозащита"
Белковскому приписывают хулиганство с использованием "аэрозольного баллончика". Митингующему грозит до 7 лет тюрьмы.
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Что говорят в Стерненко
Активисты утверждают, что прокурор не стал ждать решения судьи и ушел сразу, когда та отправилась в совещательную комнату.
На выходе он сообщил кому-то по телефону, что "посадил Белковского на домашний арест", до вынесения решения,
– говорится в сообщении.
Что с другими протестующими
- 23 марта ветерана АТО и издателя Владислава Стафийчука отправили под круглосуточный домашний арест.
- Впоследствии под домашний арест отправили Евгения Строканя, а 29 марта – лидера инициативы "Защитим Протасов яр" Романа Ратушного.
- 23 марта подозрение в хулиганстве вручили Сергею Филимонову, 24 марта – Давиду Гаджимурадову.
- 20 марта Гаджимурадова и Лисовца тоже отправили под круглосуточный домашний арест.
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