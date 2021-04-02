Ще одному учаснику протесту під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка обрали запобіжний захід. Олексія Білковського теж взяли під цілодобовий домашній арешт.

Білковському приписують хуліганство з використанням "аерозольного балончика". Мітингувальнику загрожує до 7 років в'язниці.

До теми "Підпалили президентську табличку": ще два учасники протесту під ОП під домашнім арештом

Що кажуть у Стерненка

Активісти стверджують, що прокурор не став чекати на рішення судді і пішов одразу, коли та вирушила до нарадчої кімнати.

На виході він повідомив когось телефоном, що "посадив Білковського на домашній арешт", до винесення рішення,

– мовиться у повідомленні.

Що з іншими протестувальниками

23 березня ветерана АТО та видавця Владислава Стафійчука відправили під цілодобовий домашній арешт.

Згодом під домашній арешт відправили Євгенія Строканя, а 29 березня – лідера ініціативи "Захистимо Протасів яр" Романа Ратушного.

23 березня підозру в хуліганстві вручили Сергію Филимонову, 24 березня – Давиду Гаджимурадову.

20 березня Гаджимурадова та Лисовця теж відправили під цілодобовий домашній арешт.

Зверніть увагу! Під ОП 20 березня відбулась акція протесту на підтримку Стерненка. Спочатку все було спокійно, але потім акція переросла у заворушення. Деякі мітингувальники розмалювали будівлю ОП, пошкодили двері та вибили вікна.